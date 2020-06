Tianguis de la Juárez abriría el 5 de julio, solo si se reactiva el turismo en Mazatlán

Acuerdan tianguistas con autoridades municipales que se instalará solo el 50 por ciento de los puestos

Alma Soto

El Tianguis de la Colonia Juárez podría reiniciar actividades el 5 de julio, esto si se declara la apertura del turismo para el 1 de julio.

Sugey García, a nombre de los tianguistas, dijo que sostuvieron una reunión con el Secretario del Atuntamiento, José de Jesús Flores Segura, en la que acordaron la fecha tentativa de reapertura y las condiciones de la misma.

Para empezar, dijo, tendría que darse primero la reapertura de los hoteles y las playas, que tentativamente es el 1 de julio.

"Como nosotros abrimos solo los fines de semana, esperaríamos al domingo para empezar", comentó.

Los tianguis, como todas las actividades económicas consideradas no esenciales, se cerraron ante la pandenia de Covid-19.

García manfestó que la reapertura sería con el 50 por ciento de los puestos, porque hay que dejar distancia entre ellos, la Subdirección de Comercio haría la calendarización de quiénes abren y quiénes no, por lo que solo se permitirá trabajar a los que están registrados con sus permisos; no habrá puestos en las banquetas, solo en la plazuela y la explanada del busto de Miguel Hidalgo, sí se permitirá trabajar a los adultos mayores que así lo deseen y en caso de no poder hacerlo se les otorgará una despensa.

Comentó que los adultos mayores podrán dar permiso a que abra en su espacio el vecino al que esa semana no le corresponda.