Tianguis dominical de la colonia JuÃ¡rez, en MazatlÃ¡n continÃºa en expansiÃ³n

Tianguis dominical de la colonia Juárez, en Mazatlán continúa en expansión

Octavio Loaiza Ríos, líder de los vendedores dice que proliferan comerciantes que no cuentan el permiso del Ayuntamiento

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Aunque el padrón oficial ronda entre los mil y mil cien permisos, el tradicional tianguis dominical de la colonia Benito Juárez continúa en expansión, tomando calles, casas y banquetas del asentamiento más popular del puerto.

Lo que inició hace más de 20 años junto a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, con el fin de ayudar a la “gente fregada”, hoy ya abarca prácticamente todo el polígono de la colonia hacia la calle Novena y la Mutualismo junto a la Loma Atravesada, que alberga al cuartel militar.

Octavio Loaiza Ríos, líder de los vendedores, comentó que esto se debe a la incursión de vendedores que no cuentan con el permiso del Ayuntamiento, el cual empezó a pedirse a los tianguistas en la década de los 90.

“Los permisos otorgados por el Ayuntamiento siguen siendo los mismos, lo que ha aumentado es gente que no tiene permiso, entonces se incrementó pero bastante, yo acabo de tener una reunión con el Oficial Mayor que acaba de entrar (Javier Lira) y le hice ver eso”, externó.

El secretario general del Frente de Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos recordó que el tianguis surgió con la idea de ayudar a las personas más necesitadas de la colonia, sobre todo a las personas de la tercera edad, a quienes actualmente no se les cobra el permiso.

Pero hoy hasta los negocios establecidos buscan instalar una extensión suya en la popular vendimia, que cada semana es visitada por miles de personas, ya que allí se puede encontrar desde ropa nueva y seminueva, refacciones viejas, frutas, verduras, tamales, libros y revistas usadas, corte de cabello y hasta pericos a la venta...

En eso no está de acuerdo Octavio Loaiza, pues dice que ya se perdió el espíritu del tianguis: el de beneficiar a los más necesitados.

Arturo Ríos es uno de los cientos de vendedores que ofrecen sus productos y servicios en este espacio, desde hace 17 años. Se dedica a tirar escombros y recolecta cosas usadas y piezas de electrodomésticos para ofrecerlas en el Tianguis. Sin embargo, dice, no es mucho lo que deja.

“Apenas sale para comer, lo que sí es que hay mucha gente que llega, ya no sabe uno ni quién se pone, pero aquí ya tenemos muchos años y se sigue extendiendo”, relató.

Javier Lira, quien rindió protesta a cargo de la Oficialía Mayor el pasado 6 de julio, aún no tiene información del Tianguis de la Juárez, pero aseguró que pronto revisaría el tema para empezar a poner orden. Ofrecimiento que no convence a los tianguistas quienes ven en los allegados a una competencia desleal. Aseguran que mientras funcionarios van y vienen, el tianguis sigue creciendo y avanzando, como una opción para personas que no tienen empleo y para uno que otro acaparador.