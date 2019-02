Tiburonario cumple 737 días de impunidad

Ya han pasado dos años de silencio, el caso sigue en investigación de la Fiscalía General del Estado, cuyos avances se encuentran reservados a la opinión pública

Sheila Arias

El colapso del tiburonario de Mazatlán cumplió 737 días... de impunidad.

Fue el 1 de febrero de 2017 cuando un acrílico se desprendió de la parte baja de la gran pecera que almacenaba dos millones de litros de agua salada, lo que obligó al cierre como se encuentra a la fecha.

Ya han pasado dos años de silencio, el caso sigue en investigación de la Fiscalía General del Estado, cuyos avances se encuentran reservados a la opinión pública.

En ese contexto ¿quién responde por los daños a la infraestructura y al erario?, al menos el Secretario de Obras Pública del Estado no, Osbaldo López Angulo se desmarcó, a pesar que recibió la obra en enero de 2017, unos días después de la apertura heredada de la administración de Mario López Valdez.

“Es un tema que no lo traemos nosotros, eso está en manos de cuestiones jurídicas donde nosotros hemos estado actuando, nada más, con los requerimientos de documentación”, declaró.

-- ¿Lo alcanzó a recorrer por dentro?

“Sí, lo conozco, pero es una obra donde no intervino esta administración”.

-- ¿Cuáles son los proyectos que se tienen para el tiburonario?

“Ahí indicarán qué es lo que va a pasar y lo que va a proceder”.

-- Y si se tiene que demoler por inseguro ¿lo demolerán?

“Estaremos a la espera de indicaciones jurídicas, con base a eso lo vamos a resolver... Traemos indicaciones de acatar”.

Así se deslindó.

Las observaciones

El tiburonario de Mazatlán tiene antecedentes que presumen irregularidades y omisiones que implican a cuatro ex alcaldes, a tres ex gobernadores, a decenas de ex servidores públicos; a constructores, incluso éstos se encuentran en investigación con amparos en trámite.

El tibunario de Mazatlán inició su construcción en 2010, en el mandato del entonces Gobernador Jesús Aguilar Padilla, y en el trienio de Jorge Abel López Sánchez como Alcalde. Un reportaje de Inndaga, de Noroeste, documentó que el presupuesto inicial era de 30 millones de pesos para toda la obra, pero en 2016 terminó con más que eso, el recurso se elevó a cerca de $83 millones.

Este medio documentó que la obra tuvo fallas de origen en su infraestructura y en el proceso de licitación. Hoy este caso se encuentra observado por la Auditoría Superior del Estado, por órganos internos de administraciones municipales, también hay un expediente presentado en la Auditoría Superior de la Federación, y el colapso se encuentra, además, en la Fiscalía General del Estado.

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/cae-el-primero-por-caso-tiburonario-detienen-a-dionisio-sanchez-felix-en-cdmx-1145683

Actualmente la Fiscalía tiene reservado cualquier dato sobre el avance del caso, ha presentado a tres ex servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado por supuesto vínculo en la cadena que implica desde la asignación de contratos hasta el incremento del presupuesto.

La obra la inició el arquitecto Omar Osuna, y la terminó un grupo de ingenieros mazatlecos. Todos están implicados en la averiguación y han tramitado amparos.

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró el mes pasado que una vez que la Fiscalía General del Estado entregue el tiburonario, evaluarán las condiciones para habilitarlo como planetario.

La realidad es que los proyectos son inciertos, pues también se presumen daños de estructura.

El caso sigue abierto sin que nadie responda.

LOS NÚMEROS DEL TIBURONARIO

$30 millones

fue la propuesta inicial de inversión para toda la obra

$83 millones

fue el recurso que se invirtió al finalizar la construcción

6 años

se prolongó la construcción del tiburonario

30

personas están implicadas en el proyecto fallido, entre ex servidores públicos y constructores

2 años

han pasado del colapso del tiburonario y no hay avances públicos de la investigación