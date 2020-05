Tiembla a 182 kilÃ³metros mar adentro de MazatlÃ¡n

Tiembla a 182 kilómetros mar adentro de Mazatlán

No hay afectaciones en el puerto y la región, de acuerdo con PC

Noroeste / Redacción

21/05/2020 | 11:57 AM

Un sismo de magnitud 4.2 se registró hace unos minutos en el mar, a 182 kilómetros al suroeste de Mazatlán, sin afectaciones en el puerto y la región, de acuerdo con Protección Civil Municipal.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador municipal de Protección Civil, dijo que no se registraron daños en esta zona del estado.

De acuerdo al Sistema Sismológico Nacional, el epicentro fue sobre el mar, a una profundidad de 16 kilómetros, sin que se hayan reportado hasta el momento, alguna afectación en la zona sur de Sinaloa.

“En la región sur del estado no tenemos reportes o afectación alguna que se haya suscitado, pero eso implica que se siguen los procedimientos de revisión de todos los inmuebles considerados como de alto riesgo o de riesgo en Mazatlán, entre ellos edificios históricos, instalaciones estratégicas, y más en este momento las instalaciones estratégicas son todos los centros hospitalarios, las instalaciones donde se almacenan combustibles como la terminal marítima de Pemex, la planta de almacenamiento de Pemex en la colonia Esperanza, y sobre todo la termoeléctrica José Aceves Pozos. No tenemos reporte alguno de afectación no tenemos algún otro indicio o problema en la región”, dijo Ruiz Gastélum.