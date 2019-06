Tiempo de vacas flacas para la IP, se necesita mantener el sector, no es tiempo de crecimiento, advierten empresarios

El presidente de la Canacintra de Culiacán, Francisco Álvarez Aguilar, refirió que el sector se encuentra asustado por la incertidumbre de qué va a pasar, pues va a comenzar el segundo semestre y no ven por dónde se podría avanzar

Istar Meza

CULIACÁN._ Los problemas financieros en el país son generalizados y no se ve un panorama de crecimiento económico o de trabajo por parte del Gobierno para avanzar, por lo que es tiempo de vacas flacas, de tener mucho cuidado para mantener los sectores, advierte Iniciativa Privada.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de Culiacán, Francisco Álvarez Aguilar, refirió que el sector se encuentra asustado por la incertidumbre de qué va a pasar, pues va a comenzar el segundo semestre y ‘no ven por dónde’ se podría avanzar, ya que no hay proyectos, ni lineamientos.

“Si alguien se quiere expandir, no, no son tiempos de expandirse, son tiempos de mantenerse, de ver qué vamos a hacer y cómo vamos a mantener a la plantilla que tenemos, porque otra manera no, no nos va a permitir crecer, realmente no hay incentivos, los créditos muy altos, cómo los vamos a pagar si apenas nos vamos a mantener”, destacó.

El líder de los industriales dijo que se requieren herramientas de apoyo, ya que actualmente los microcréditos más saludables tienen tasas de 13 a 14; que no hay nada, el emprendimiento está detenido y no se ve que se vaya a detener.

Dijo que un claro ejemplo es el hecho de que todos los proyectos de investigación que tienen que ver con las universidades están detenidos, que no hay movimiento.

“Si hay un proyecto en Sinaloa sobre el maíz, sobre el tomate, está parado. Si la universidad y el centro de investigación (Conacyt) estaba trabajando con los industriales, está detenido ese proyecto porque no hay dinero, y eso va permeando a la industria también”, advirtió.

LOS IMPUESTOS, NO SON LA MEJOR ALTERNATIVA

El presidente de CMIC en la zona centro, Héctor Alfonso Torres Galicia, advirtió que las estrategias de implementar impuestos que se buscan implementar, no son la mejor alternativa, ya que por el contrario es una situación que viene a afectar todavía más la economía de toda la sociedad, en particular de los sectores productivos, que son los que están generando el motor del país.

Destacó que la inversión a la infraestructura es principalmente una de las afectaciones del sector de la construcción, y al ser la que genera un alto porcentaje de empleo impacta en la economía de todo el país.

“Ha habido poco crecimiento de la industria, a nivel nacional del 1.59 por ciento; de los 600 mil millones de pesos que están destinados para obra de infraestructura, solamente 300 mil millones se van para gasto corriente de las dependencias y los otros 300 mil millones de pesos son efectivos para adjudicación”, señaló.

Diego Castro Blanco, presidente de Canaco Culiacán, dijo que cuando los gobiernos quieren echar a andar una economía y generar empleos, invierten en infraestructura y obra, ya que el sector de la construcción impulsa muchos otros segmentos de la economía para que se muevan.

“Si se mueve la construcción, se mueve el material de construcción, aceros, pintura, electricidad, acabados, mano de obra y un montón de empresas a fines que viven de la industria de la construcción se reactivan y se genera una movilidad y flujo de la economía”, consideró.

SOCIEDAD AFECTADA

El presidente de la Canadevi en Culiacán, Jorge Francisco Frías Melgoza, dijo que la afectación financiera al no reactivarse la economía en el país no solo afecta al sector empresarial, sino a toda la sociedad.

“Si no estamos produciendo dinero, cómo vamos a pagar más impuestos, el problema es ese, si produces mucho, pagas muchos impuestos, si no produces nada, no tienes utilidades y aparte te aumentan los impuestos, es un círculo total y absolutamente vicioso; me aumentas los impuestos porque no estás recabando lo suficiente, pero no me das posibilidades de crear más riqueza para poderte seguir impulsando y pagar impuestos, Gobierno”, destacó.

Refirió que se debe buscar la productividad, crear riqueza, ser eficientes, pero no se está siendo eso y al no hacerlo, no se tienen recursos y no hay ingresos.