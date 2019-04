Tiendas de todo el mundo abren sus puertas para celebrar el LP

Pese a la época de decadencia, sobre todo con el nacimiento del casete y CD, en el año 2000 resurgió el gusto por el LP y, desde hace 12 años tiene un día exclusivo en el que además se pueden conseguir ediciones limitadas, inéditas, piezas descatalogadas y nuevas ediciones

A pesar de la aparición de nuevos formatos, el vinil, ese objeto de almacenamiento de gran calidad sonora, se mantiene en el gusto de la gente, motivo por el cual el Record Store Day (RSD) se ha convertido en toda una celebración para los melómanos

Si bien atravesó por una época de decadencia, sobre todo con el nacimiento del casete y CD, a partir del año 2000 resurgió el gusto por el LP y, desde hace 12 años tiene un día exclusivo en el que además se pueden conseguir rarezas, ediciones limitadas, inéditas, piezas descatalogadas y nuevas ediciones.

RSD es una iniciativa global cuyo objetivo inicial fue promover, difundir y resguardar las tiendas de discos independientes. Este 13 de abril se celebra en todo el mundo, publicó pulsoslp.com.

Por sexta ocasión, México alberga el Record Store Day, día durante el cual también se puede disfrutar de música en vivo y firmas de autógrafos. Para la ocasión y en exclusiva para el país, estará disponible "Casa", de Natalia y La Forquetina; "El ocaso", de Tito Fuentes, y "Tempestad", de La Barranca.

Entre las tiendas participantes de la Ciudad de México se encuentran: La Roma Records, Pedro y El Lobo, Música en Vinyl, Discódromo, Retroactivo Records, El Club del Rock n´roll, The Music Box, Bazar Vivir tu Cine, Chez Nobody Records, por mencionar algunas.

En la página oficial de RSD se encuentra el catálogo 2019, se trata del lanzamiento de más de 300 títulos a nivel internacional, además de que cada país lanza ediciones especiales en específico.

"London fog", de The Doors; "Pin-Ups", de David Bowie; "Woodstock 1969", de Janis Joplin; "A saucerful of secrets", de Pink Floyd; "The Atlantic singles", de Aretha Franklin y "Disney Songs: The Satchmo Way", de Louis Armstrong; "The Story So Far... Vol 2", de Def Leppard, son sólo algunos de los viniles de este año.

Así como grabaciones inéditas, reediciones, remezclas y colaboraciones de Queen, Madonna, David Bowie, John Lennon, Bob Dylan y Prince, por mencionar algunos.

Cabe destacar que la banda de grunge y rock alternativo Pearl Jam es la embajadora de esta edición, por lo que lanzó un vinilo especial de su álbum "Live at easy street" (2006).