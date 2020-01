Tiene Cruz Roja relevo en delegaciÃ³n Sinaloa; Ramos recibe la medalla Gran Cruz por labor de 20 aÃ±os

Tiene Cruz Roja relevo en delegación Sinaloa; Ramos recibe la medalla Gran Cruz por labor de 20 años

Carlos Bloch Artola, quien repetirá en la presidencia después de haber encabezado una gestión en 2011

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Con presencia del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el presidente nacional de Cruz Roja, Fernando Suinaga Cárdenas, se realizó esta tarde el revelo para el consejo directivo que dirigirá la Delegación Estatal de Sinaloa.

Arturo Ramos Ortiz, el presidente saliente, además recibió el máximo galardón entregado por la institución en México, la Gran Cruz, por su labor de 20 años de voluntariado, y su lugar lo ocupará Carlos Bloch Artola, quien repetirá en la presidencia después de haber encabezado una gestión en 2011.

La medalla fue colocada por el propio Suinaga Cárdenas y el Gobernador entregó la placa de reconocimiento que acompañó la distinción.

La ceremonia se realizó en el Modular Inés Arredondo, con invitados especiales como los secretarios de Salud, Efrén Encinas Torres, y de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, además del Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Suinaga Cárdenas agradeció al Gobernador por el apoyo que ha recibido esta institución y recalcó que Sinaloa ha sido un referente a nivel nacional por sus metas alcanzadas, como los promedios anuales de más de 493 mil consultas de especialidades médicas, 52 mil 800 servicios de emergencia de ambulancia totalmente gratuitos y 70 mil servicios de asistencias para grupos vulnerables.

“Toda esta labor es posible es gracias al apoyo de nuestro amigo el señor Gobernador Quirino Ordaz Coppel, que ha mostrado ser una persona comprometida con las causa sociales y humanitarias”, dijo el dirigente nacional.

Durante la gestión de Ramos Ortiz, en un video hicieron un recuento de las acciones más destacadas, como la rehabilitación de los centros de Cruz Roja de Villa Juárez, Navolato, Aguaruto, Villa de Ahome y Topolobampo, y la renovación de las instalaciones de Culiacán, Costa Rica, Guasave y sus bases Mocorito, Mazatlán, Navolato, Aguaruto, El Fuerte, Choix y Angostura.

Desde 2016 se registraron más de un millón de acciones en salas de urgencia y en 2018 se realizó por primera vez en Sinaloa la Reunión Anual de Delegados, que fue en Mazatlán y acudieron representantes de los 32 estados .

También se implementó la aplicación del Congreso de Urgencias Médicas Prehospitalarios, con sedes como Culiacán, Guasave y Los Mochis y se adquirió equipo de capacitación por más de medio millón de pesos para equipar los seis planteles con que cuenta Cruz Roja en Sinaloa.

“Yo realmente me siento muy contento de que haya estos talentosos empresarios sinaloenses al frente de esta institución, porque no sólo es la cabeza, es quienes la integran, el patronato, la junta directiva, al consejeros, que no la han dejado, desde que la tomaron, no han hecho más que ganar los primeros lugares a nivel nacional”, dijo Ordaz Coppel en su participación.

Bloch Artola señaló que solicitó el apoyo a de los consejos municipales y se comprometió a capacitar a los voluntarios, algo que será una prioridad.

“Los consejeros que se quedan, los consejeros que se unen, habremos de integrar un equipo generacional que sin duda nos dará los logros y los objetivos esperados, con entusiasmo, con entrega, con trabajo y con pasión trabajaremos juntos para brindar a Sinaloa los servicios prehospitaliarios y de asistencia social que se nos demande”, expresó.