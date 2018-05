Tiene el Jardín de Arte 35 años de impulsar la creación - Noroeste

ARTE

Tiene el Jardín de Arte 35 años de impulsar la creación

Feliciano Hurtado, presidente de esta asociación civil, adelanta que los planes son proyectar a los artistas de manera internacional

Nelly Sánchez

Proyectar la imagen del Jardín del Arte de Culiacán, no sólo en el estado, sino fuera de éste y hasta de manera internacional, es el reto de su presidente Feliciano Hurtado.

"Buscamos proyectarlo a nivel social, tenemos elementos nuevos”.

Uno de los objetivos por el que se creó el Jardín del Arte, en los años 80, por iniciativa del doctor y artista Guillermo Washington, ha sido impulsar a los artistas, abrirles espacios para que inauguren sus primeras exposiciones.

"Tenemos cuatro o cinco compañeros que todavía no llenan ese requisito básico para entrar a las Bienales convocatorias en el estado y fuera de él", dice.

Hurtado, médico especialista en radiología, ingresó al Jardín del Arte hace 15 años, invitado por Washington, en una época que recuerda en la que había más adultos mayores.

"Hoy se ha diversificado muchísimo, tiene sangre nueva, cuando yo entré imperaba más una tendencia de adulta mayor, antes había más exigencia, más límites".

Ahora, como presidente, uno de sus propósitos es abrir aún más la apertura y proyectar el estado a nivel internacional.

Mostrará el Jardín del Arte sus 'Andanzas'

"Estamos programando algunos viajes con esa intención, tenemos una invitación a Texas y otra a Cuba, para ir como Jardín del Arte. Eso lo hicimos hace como 10 años, cuando fuimos a exponer a la Corte de Justicia de San Diego, invitados por Norma Scolari (qpd), fue una experiencia muy agradable y la intención es retomarla".

El Jardín del Arte de Culiacán, AC es una de las agrupaciones artísticas ciudadanas de mayor antigüedad. Ha conquistado espacios permanentes en Plaza Fórum y Plaza Galerías.

"Y a cuanta plaza nos inviten, hemos ido a Navolato, a la Plazuela Rosales, a tratar de proyectar el aspecto artístico, como una expresión social, somos una sociedad civil que no recibimos aportaciones de nada, más que la interrelación con las instituciones, conjuntamos esfuerzos de unos y otros para proyectarnos artísticamente".

Actualmente el Jardín del Arte tiene 25 integrantes y la invitación a integrarse está abierta, el único requisito, advierte, es ser un apasionado de la pintura.

"Que nos identifique ese amor por el arte, que cumplan con el trabajo que mantiene el Jardín, que se note la vocación.

Proyectará con énfasis el arte

SUS INTEGRANTES

"Yo entré al Jardín del Arte hace casi 9 años, invitada por Federico Loya, he sido muralista, con Ernesto Ríos, hemos ido al extranjero con obras, hemos donado a programas a beneficio de niños con cáncer y estoy encantada de estar aquí, me gusta mucho la convivencia, participar con los compañeros, me gusta lo que hago, seguir adelante".

Carmen Avilés

Muralista y pintora

"Estudié con Federico Loya y a raíz de eso me hizo muchas invitaciones para que me uniera al Jardín, en ese momento no estaba muy decidido porque no me consideraba pintor, hasta después, cuando él desafortunadamente murió en 2011, me uní en su memoria. Ahora tengo más de 100 obras, entre paisajes, bodegones, retratos principalmente y lo que me gusta más hacer es arte pop, collage. Y me encanta estar en el jardín del arte por la diversidad de pintores".

Benjamín Plata

Pintor

"Siempre he pintado pero no de forma profesional, tomé cursos y por puro gusto junté muchas obras, solicité entrar al Jardín y aunque nunca pensé que me fueran a aceptar porque no me consideraba tan buena, como las obras que veía en sus exposiciones, me aceptaron y me gusta mucho, porque hay mucha diversidad de estilos. En el poco tiempo que he estado, siempre hace todo a favor de los miembros del Jardín".

Cecilia Meza

Pintora

"Yo estudié pintura, fui maestra de kínder durante 30 años y me dediqué a pintar, a hacer murales, pinté mucho pero no profesionalmente, después de jubilarme, hace 5 años, entré al jardín del arte por invitación de Francisco Bodart. La verdad me gusta mucho el ambiente, claro, tenemos diferencias, pero la hemos podido sortear, hacemos buen equipo y ha permanecido durante muchos años".

Georgina Almanza Hernández

Pintora

"Estar en le Jardín es como una invitación a estar produciendo, porque a lo mejor si no estuviéramos en una agrupación pintaríamos un cuadro al año y al estar aquí estamos produciendo para diferentes exposiciones. Hace siete años me integré y gusta compartir, aprender de los demás, diferentes técnicas, estilos y la convivencia".

Polet Sánchez

Pintora

"Yo entré al jardín en 2004, me invitó Mayra Zazueta, en ese año había ganado un premio en la Bienal de la UAS, eso me empujó a entrar al jardín, decían que era difícil. Me gusta porque lo mantienen a uno activo, conoce diferentes maneras de pensar de los compañeros y yo pinto a diario, me gusta mucho el abstracto y el impresionismo".

Armida Terán Cabrales

Pintora

"Tengo pintando más de 50 años y en el Jardín desde el 2008, antes trabajaba desde que amanecía, a veces hasta las 12 de la noche, haciendo proyectos, pero pintaba un cuadro cada dos o tres años. Ahora tengo jubilado 11 años, de la escuela de artes de la UAS, muchos compañeros del Jardín fueron mis alumnos, Loya fue mi alumno y él me invitó y me ha gustado mucho porque nos mantiene activos, hay una disciplina de no exponer un cuadro más de tres veces. Una de las cosas que más me gustan es que yo me encargo de hacer la museografía".

Francisco Bodart

Pintor

UN POCO DE HISTORIA

El jardín del Arte surgió en los años 80, el doctor Guillermo Washington, fue quien tuvo la iniciativa de crear un espacio para quienes tuvieran inquietudes artísticas y no tenían un lugar para exponer.

PARA SABER

La próxima actividad del Jardín del Arte será el domingo 10 de junio, en Plaza Fórum, a partir de las 12:00 horas.