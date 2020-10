Tiene Elton John su Barbie

Noroeste / Redacción

Elton John y Barbie han unido fuerzas. El cantante tendrá su propia muñeca de la compañía Mattel. Esta será de edición limitada y tendrá accesorios con el estilo único del intérprete de "Can you feel the love tonight?".

¿Cómo será la Barbie de Elton John?

La muñeca que se lanzó a través de la página web de Mattel vestirá con un top brillante, pantalón acampanado, chamarra con estampados de estrellas y un arcoíris donde irá el nombre del cantante; además luce unas botas de plataforma con los colores del arcoíris, entre los accesorios estarán unos lentes rosados y un sombrero morado.

"La muñeca Barbie Elton John es una colaboración audaz que personifica dos íconos culturales y honra el extraordinario arte y la maestría musical de un artista estelar", describe la página de Mattel.

¿Cuánto cuesta la Barbie de Elton John?

Esta pieza de edición limitada tendrá un costo de 50 dólares, aproximadamente mil 43 pesos, citó mediotiempo.com.

"Barbie es un ícono por derecho propio, por lo que, que rindan homenaje a mi trabajo y estilo personal es un verdadero honor. Espero que inspire a los fans de todo el mundo a perseguir sin miedo sus propios sueños y su potencial ilimitado", dijo Elton John a la revista Rolling Stone.

La Barbie Elton John pertenece a la línea Signature, la cual busca representar a personajes icónicos del mundo.