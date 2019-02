Tiene la vida mÃ¡s valor por el amor que se comparte que por el dinero: RenÃ© Mey

Tiene la vida más valor por el amor que se comparte que por el dinero: René Mey

El vidente y sanador comentó que busca transmitir un mensaje a la humanidad a cerca de las necesidades de ayudar a otros

Belizario Reyes

La vida tiene más valor por el amor que se comparte que por el dinero que no se comparte, manifestó el vidente y sanador René Mey.

En entrevista momentos antes de disertar la conferencia Mensaje de Paz y Sanación hoy por la mañana en la Casa de los Jubilados y Pensionados en el Fraccionamiento Tellerías, de este puerto, expresó que este evento tiene como propósito transmitir un mensaje a la humanidad a cerca de las necesidades de ayudar a otros.

“De la necesidad de dar un sentido real a la vida, finalmente de dar un poco más de esperanza al ser humano tiene algo de bueno”, añadió Mey.

Agregó que por situaciones como los problemas económicos o de inseguridad las personas pierden la esperanza por lo que se puede hacer una conversación de lo que a veces no se tiene como recurso.

“Sí, sí, yo creo que podemos hacer una conversación de lo que a veces no tenemos como recurso, que el amor que podemos recibir de otros, de todo vamos a ver en la vida que tiene más valor por el amor que compartimos que por el dinero, que no compartimos”.

Recalcó que la sociedad da más valor y más poder a un dios que se conoce como dinero, por lo que la gente debe estar más consciente del valor real de la vida.

“Nosotros venimos a la tierra sin nada y un día nos vamos a ir sin nada, así es que la pregunta es ¿por qué venimos a la tierra? y la única respuesta que va a encontrar es que venimos a buscar algo que no se toca, que no se ve, que no se compra y eso es el amor”, recalcó el conferencista.

Ante decenas de personas que asistieron a la plática organizada por la Fundación Mexicana René Mey, que inició poco después de las 11:00 horas, dijo que en el mundo hay actualmente poco más de 7 mil millones de habitantes y en sus actividades que realizan a veces generan un desequilibrio, pero la misma naturaleza busca nuevamente ese equilibrio destruyendo lo que le hace daño, por lo que se tiene que hacer conciencia del cuidado de la misma.

También dijo que del total de habitantes del planeta unos 32 millones, el 0.4 por ciento tiene padecimientos de enfermedades y se ha determinado que quienes consumen mucha vitamina C no se enferman.

Por ello aconsejó a las y los asistentes a consumir vitamina C que se encuentra en frutas como la papaya y en mayor cantidad en la guayaba, pero también si se combina con agua es mejor y se puede consumir como agua del día.

“Toma vitamina C como agua del día y te aseguro que no vas a enfermarte”, continuó.

Además planteó que antes las personas no padecían de estrés como ahora y eso genera dolor de cabeza, dolor que también puede ser provocado por insuficiente hidratación, y algunas personas lo contrarrestan tomando café.

Recomendó tomar café expreso en cuya cafeína contiene una molécula que permite en buen funcionamiento de los vasos sanguíneos de la cabeza, lo que genera mejor circulación de la sangre y adecuada oxigenación de la cabeza, y eso previene algún problema mayor como algún derrame cerebral.

Por ello aconsejó tomar una o dos veces café expresó al día.

Entre otros puntos también aconsejó a las personas masticar bien la comida para que se genere más saliva que es la que regula las bacterias de la digestión y para que el estómago esté preparado para obtener los nutrientes que requiere.

De no masticar bien, el estómago no va a estar bien preparado para obtener los nutrientes que requiere el organismo y al tener hambre va a pedir más comida haciendo que la gente coma más y por consecuencia tenga el abdomen más grande, lo que se agrava cuando alguien ingiere bebidas alcohólicas, reiteró, entre otros puntos.