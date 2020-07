‘Tiene Mazatlán mejores porcentajes de ocupación que Los Cabos y Cancún’: José Gámez Valle

Asegura director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles, Moteles y Empresas Turísticas de Mazatlán que están preparados para atender hasta el 70 por ciento de ocupación hotelera

Alma Soto

A Mazatlán le ha ido bien en sus niveles de ocupación en comparación con Los Cabos y Cancún, aseguró José Gámez Valles, director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles, Moteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.

Sin embargo, reconoció que la máxima ocupación que se ha alcanzado en los pasados dos fines de semana luego de la apertura de la actividad, sin contar el actual, es de 27 por ciento en promedio.

“Nosotros estamos listos para aumentar la oferta hasta el 70 por ciento, porque si bien hasta ahora no se ha rechazado a nadie y no se ha llegado a los topes del 40 por ciento de ocupación que nos permite la autoridad, del 20 de julio en adelante son las vacaciones oficiales de los burócratas, y entonces podríamos tener mayor demanda”, manifestó Gámez Valles.

Dijo que la mayor parte de los hoteles de Mazatlán están cumpliendo con los protocolos de salud para evitar contagios de Covid-19, y los mismos huéspedes lo reconocen.

Incluso, comentó, muchos llegan sin cubrebocas porque en sus lugares de origen, como Texas, por ejemplo, no les obligan a usarlo, y aquí no se les permite el registro de ingreso si no los portan; otros dicen que están aprendiendo sobre las medidas para desinfectar sus propios hogares y que al regresar a sus lugares de origen lo van a implementar.

Lo lamentable, dijo, es que se veían venir más contagios con la reapertura, y está sucediendo.

“Eso se veía venir, era esperado, lo mismo ha pasado en todos lados con las reaperturas, pero aquí es lamentable que los mismos mazatlecos tengamos la culpa, qué necesidad de irnos a la playa, al malecón, si lo tenemos todo el año, y sin tomar precauciones, aún con los semáforos que implementó el Gobierno Municipal la gente se las ingenia para ir, lo malo es que no se las ingenian para estar preparados ante la emergencia, no traen tapabocas, no se lavan las manos frecuentemente, andan cerca de personas que no conocen”, manifestó.

Ante ello, dijo, los hoteleros pueden garantizar que ningún huésped se ha contagiado en esta Ciudad, porque en los hoteles se están llevando a cabo las medidas de precaución necesarias y se les ha dado seguimiento a los clientes.