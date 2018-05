Tiene prospecto en la mira - Noroeste

BEISBOL

Tiene prospecto en la mira

Con un joven en la mira como prospécto para el club, concluyó el primer Try Out de Venados de Mazatlán de cara su próxima temporada, el cual tuvo lugar en el Centro Deportivo Benito Juárez.

Carlos Robles

Fueron un total de 96 los jóvenes peloteros que respondieron al llamado para esta prueba, en donde se les puso a prueba sus habilidades individuales y colectivas, así como sus condiciones físicas.

Agradecido y contento se mostró el Director Deportivo del Club Venados de Mazatlán, Jesús Valdez con el ánimo mostrado por todos los beisbolistas que asistieron a esta convocatoria, de dónde saldrá la primera firma del club previo al draft.

“Hemos visto mucho talento en este Try Out, desde su llegada pudimos ver buenos físicos, jóvenes con cuerpos atléticos y si, de aquí saldrá un jugador que se unirá a Venados”, dijo Valdez.

“Tenemos derecho a tres firmas antes de que se lleve a cabo el draft, y si saldrá un joven de este evento que acabamos de tener, el cual daremos a conocer dentro de una semana”, añadió el “Chino”

Outfielders y pitchers fueron las posiciones que mayor respuesta tuvieron en este try out, de donde se le dará seguimiento a los jugadores más jóvenes para ir evaluando su desarrollo deportivo.

Así mismo, Valdez comentó que se le verá a los peloteros jugar en la Liga de Beisbol Instruccional Campesina Río Presidio en su temporada entrante, para analizarlos ya en el terreno de juego, pero que aún así, existe la posibilidad de hacer otro try out.

“En esta liga, la mayoría de todos los jóvenes que vinieron van a participar, por lo que sigue es verlos en competencia, es mejor que una prueba. Ya la adrenalina del juego y el coraje son otras cosas que un try out no te da”, puntualizó.