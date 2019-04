Tiene Sinaloa 2 mil 110 jÃ³venes en el programa JÃ³venes Construyendo el Futuro

Tiene Sinaloa 2 mil 110 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El coordinador del programa compartió que los puestos más buscados de los jóvenes son los administrativos

Antonio Olazábal

Actualmente en Sinaloa hay 2 mil110 jóvenes entre 18 y 29 años trabajando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, informó Fernando Robles Santillanes.

El coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Sinaloa explicó que son más de 20 mil jóvenes entre 18 y 29 años en el Estado que no estudia ni trabajan, por lo que los invitó a formar parte de esta iniciativa que está impulsando el Gobierno Federal.

“En Sinaloa 20 mil y tantos jóvenes, la meta nacional es de 2 millones 300 mil jóvenes, aquí en Sinaloa es carta abierta, probablemente le ganemos a Chiapas, que Chiapas es el número uno ahorita”, mencionó.

Presentan en Culiacán proyecto Centro Crece para capacitación y apuntalar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Robles Santillanes señaló que el apoyo para los jóvenes que busquen integrarse al programa es de 3 mil 600 pesos mensuales. La págína es https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

El coordinador del programa agregó que los puestos más buscados por los aspirantes son los administrativos, no tanto los técnicos.

“buscan más los jóvenes todo lo que es administrativo, ya sea en una dependencia gubernamental, o en algún negocio, una empresa privada, pero buscan lo administrativo, la mayoría, entonces es donde estamos viendo que se abra más la oferta en lo administrativo”, detalló.

Invitó también a las pequeñas empresas a darse de alta en la plataforma. Cabe destacar que el Municipio instaló en la explanada del Ayuntamiento una mesa para resolver las dudas de la ciudadanía en lo que corresponde a todos los programas sociales del Gobierno Federal.

“Aquí puede entrar desde un taller muy pequeño, hasta una gran empresa, como tutores...fíjate que aquí no me han llegado a mí mecánicos, no me han llegado carpinteros, no me han llegado para oficios, que de hecho hay mucha oportunidad para esos jóvenes ahorita”, compartió.

“Es una mesa de apoyo para registrar a los demás programas federales que inició el Presidente de la República; ahí se puede registrar 68 y más, discapacitados, tandas de bienestar que lo anunció el Presidente, becas para escuela y universidad”, informó.

Grupo Coppel se suma al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro