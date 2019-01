Tienen colonias de Escuinapa red elÃ©ctrica de lujo, pues no funciona

Tienen colonias de Escuinapa red eléctrica de lujo, pues no funciona

Vecinos de la Colonia Pueblo Nuevo y Albañiles, que tienen viviendo entre 15 y 10 años en la zona, reclaman la falta de luz

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Ampliación de red eléctrica de "lujo" es la que tienen vecinos de la Colonia Pueblo Nuevo y Albañiles, pues pese a que está instalada no pueden conectarse, señalaron.

"Son seis años ya que pusieron según la ampliación de red eléctrica, pero todo está de "lujo" porque no podemos conectarnos, es una oscuridad total", dijo Abelardo González.

Son casi 15 postes los que se ubican en tres cuadras, los que según iban a beneficiar a decenas de familias del área, indicaron.

Los pobladores tienen viviendo entre 15 y 10 años en la zona y son los que padecen la falta de funcionamiento de esa ampliación de energía que se instaló en la administración de Bonifacio Bustamante Hernández.

Se padece por seguridad, pues las calles se mantienen oscuras, imposibles de transitar en la noche, el riesgo es no solo de un asalto, sino de una caída, pues son calles con muchas piedras y en desnivel.

También está el problema de que la energía que "jalan" de vecinos por 300 o 400 metros pueda ocasionar un corto, pues es mucha distancia lo que se recorre para tener energía que no está tampoco debidamente legalizada y puede haber un accidente, señalaron.

"El costo de energía se incrementa por el 'jalón' que se tiene, llegan hasta dos mil pesos y algunos vecinos que están conectados a casas a veces se encuentran con que ya no les quieren pasar", dijo Felipa Melgoza.

Relataron que han acudido al municipio para saber cuál es la razón de no tener energía, de que no funcione la ampliación de red pero no les dan una explicación.

Además han acudido a la Comisión Federal de Electricidad y se les dice que hay un pago pendiente de la obra, que cuando éste se otorgue, entonces acudirán a bajar las "cuchillas" de los transformadores.

Es una situación que les afecta mucho, en su patrimonio, pues tienen que pagar más y, en su salud -también les afecta-, pues en temporada de calor, no pueden ni dormir, señalaron.

No hay manera de instalar aires acondicionados, los abanicos no se sostienen y hay muchos mosquitos.

Ya viene una temporada más, indicaron, y no ven la intención de ninguna autoridad para que el problema se resuelva y ellos solo pueden ver los postes erguidos, pero de oquis.