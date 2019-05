Tienen controvertida sesiÃ³n de Cabildo en Escuinapa donde el Alcalde estuvo ausente

Tienen controvertida sesión de Cabildo en Escuinapa donde el Alcalde estuvo ausente

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. La vendedora de un predio enfrenta una sentencia a pagar por más de 1 millón 100 mil pesos fue denominada como fraudeadora por la Síndico Procuradora Olivia Santibañez Domínguez en una controvertida sesión de Cabildo donde el Alcalde Emmett Soto Grave estuvo ausente.

El señalamiento se dio, después de que el regidor del PRI Santos Gómez Sánchez les manifestó que Ramona Dora Durán tenía la intención de negociar pero nunca pudo concertar el verse con el Alcalde Emmett Soto Grave.

"La señora ha hecho fraudes, tiene muchos juicios penales, ella quiere todo el dinero, porque debe todo, la señora para su información tiene varios delitos de fraude" le replicó la Sindico Procuradora al edil.

El regidor le manifestó que no podían entrar en asuntos personales, cuando era el tema de un predio que el municipio no pago, por el que se tenía la defensa.

Sin embargo la Sindica le manifestó que nunca se quiso negociar por parte de la señora que demandó pues exigía el pago completo de 1 millón 100 mil pesos.

De los cuales 800 mil corresponden al predio que vendió en 2016 en la administración de Bonifacio Bustamante Hernández y que fue sobrevalorado pues no cuesta ni 100 mil pesos al ser un área pantanosa y no se puede pagar eso.

La Sindica Procuradora solicitó que se cambiará el predio en su uso de suelo de dominio público a uso comun de manera que pudieran enfrentar la demanda.

El abogado Francisco de los Santos indicó que con este cambio de uso de suelo del predio, se podían presentar ante las autoridades para dar respuesta a la demanda y que tienen intención de acatar.

"Ellos ya tienen un juicio de amparo, nosotros podemos señalar que se tiene el predio para compensar y cumplir la sentencia" dijo el abogado.

El regidor del PRI Santos Gómez Sánchez manifestó que cuando el abogado de la parte que demandó advirtió del juicio de amparo que podía destituir al Alcalde, éste no se acercó, minimizó el hecho señalando que no se podía porque no eran enchiladas y hoy sí buscan remediar.

El también regidor del PRI Ramón Gaspar Sarabia Toledo cuestionó al regidor de MORENA Santiago Lora Oliva respecto al predio que hoy dicen no vale ni 100 mil pesos y que como regidor que era entonces aprobó la compra.

"El regidor Santiago podría saber sí vale eso o no" dijo

"Yo ni lo vi" respondió el hoy regidor de MORENA.

Finalmente con 7 votos a favor y 3 en contra del PAN y PRI se aprobó el cambio de uso de suelo de dominio público a uso común.