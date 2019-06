Tienen diputados locales deuda histÃ³rica con la poblaciÃ³n LGBT: Viki Ibarra

Tienen diputados locales deuda histórica con la población LGBT: Viki Ibarra

Hoy tienen la oportunidad de reivindicarse: añadió la activista social

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Los diputados locales tiene una deuda histórica con la población LGBT porque no han legislado sobre el matrimonio igualitario en Sinaloa y hoy tienen la oportunidad de reivindicarse, manifestó la activista Viki Ibarra.

“El mensaje que quiero que llegue hasta el Congreso del Estado, quiero que llegue a los diputados locales de Mazatlán porque tienen una deuda histórica con la población LGBT(Lesbianas, Gaus, Bisexuales y Transsexuales)”, añadió Viki Ibarra en su mensaje en el evento artístico Pride Mazatlán 2019, que se realizó entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la calle Garzas, en la Zona Dorada, en este puerto.

“Una deuda histórica y hoy tienen la oportunidad de reivindicarse y saldar esta deuda con matrimonio igualitario”.

En esa fiesta por primera vez un Alcalde de Mazatlán, el Químico Luis Guillermo Benítez Torres, coronó la noche del sábado a la Reina de la Onceava Marcha del Orgullo Gay y la Diversidad Sexual, en esta ocasión a la artista de origen cubano, Lis Vega.

Previo a dicha coronación se realizó por el paseo costero de este puerto la Onceava Marcha en mención, en la que participaron decenas de personas, cerca de 600 de acuerdo con los organizadores, tanto caminando como en 11 carros alegóricos del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, que fueron facilitados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

La marcha que en esta ocasión los organizadores consideraron que se transformó en una fiesta multicolor, fue presenciada por centenares de turistas y paseantes en el malecón.

En su mensaje la activista Viki Ibarra expresó que ayer la marcha no nada más fue por quienes integran a la población LGBT sino también por quienes todavía no quieren salir del clóset, por quienes todavía no viven su libertad.

Pese al exhorto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar sobre el matrimonio igualitario, en el Congreso de Sinaloa no se ha modificado el Código Civil en esta materia.