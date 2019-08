Tienen razón, ya estoy chocheando, dice AMLO y culpa a su generación por la crisis en México

El político tabasqueño aseguró que “estamos empezando apenas” y su Gobierno tendrá que rendir “muy buenas cuentas”. Además, durante el acto firmó el convenio de colaboración con el Gobierno de Durango para trabajar de manera coordinada en el rubro de salud.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Este jueves en Rodeo, Durango, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está “chocheando” y reconoció que su generación es la responsable de crear la crisis en el país.

“Tienen razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando. Sí, pero no estoy luchando por mí o por nuestra generación, estamos luchando por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos”, indicó tras realizar una visita al hospital rural del citado municipio.

El mandatario apremió a remediar los problemas a fin de heredar a las generaciones venideras una mejor circunstancia.

Con la presencia del presidente @lopezobrador_, Dr. Jorge Alcocer y el Mtro. @zoerobledo, firmamos un acuerdo para trabajar de manera conjunta con la @SSDurango y @SSalud_mx para mejorar los servicios para todos los duranguenses. pic.twitter.com/xvwJHGJTcZ — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) August 8, 2019

“¿Que no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis entre todos? Esta generación. Nunca habíamos estado tan mal, nuestros padres no nos dejaron así el país, estaba mejor cuando nuestros padres nos entregaron el país, si no nos apuramos y hacemos nosotros la tarea, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos?, expresó.

El político tabasqueño aseguró que “estamos empezando apenas” y su Gobierno tendrá que rendir “muy buenas cuentas”. Además, durante el acto firmó el convenio de colaboración con el Gobierno de Durango para trabajar de manera coordinada en el rubro de salud.

Destacó que se tiene muy buena relación con el Gobernador José Rosas Aispuro, quien le pidió la aplicación de los programas Sembrando Vida y Precios de Garantía en la entidad, con lo cual ya cumplió.