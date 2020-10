Tienen Trump y Biden un primer debate accidentado

El Presidente dice que sí ha pagado impuestos; el ex vicepresidente lo llama mentiroso

Noroeste / Redacción

Cleveland.– El primer debate entre los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos fue uno de los más accidentados de los últimos que se han organizado.

De acuerdo con las mesas de análisis, Biden ganó este primer debate.

Los candidatos, el Presidente Donald Trump, del Partido Republicano, y el ex Vicepresidente Joe Biden, del Partido Demócrata, se arrebataban la palabra, se interrumpían, criticaban e ignoraban los insistentes llamados al orden del moderador Chris Wallace, conductor de Fox News.

Donald Trump llegó al encuentro para descalificar la carrera política de Biden, mientras que el Demócrata aseveró que es el peor Presidente de la Unión Americana de todos los tiempos.

Trump no perdió la oportunidad de atacar a Joe Biden, al acusar al hijo del ex vicepresidente de corrupción.

Ante el señalamiento, Biden lo llamó “payaso”, pero de inmediato le ofreció disculpas.

“¿Por qué la mujer del Alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3.5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”, preguntó el Mandatario, ante lo que Biden aseguró que eso es “mentira”.

El aspirante presidencial demócrata llamó “mentiroso” al Presidente de Estados Unidos, después de que éste lo acusara de “socialista” al hablar de los seguros sanitarios.

“El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso”, dijo Biden.

Es la primera ocasión en la que Trump y Biden se ven las caras desde que comenzó la campaña.

Sobre los impuestos de Trump, Wallace le preguntó por los años que el ahora Presidente no pagó impuestos, como publicó The New York Times.

“Yo he pagado millones de impuestos y tengo cuentas claras”, dijo Trump. Biden sonreía, mientras el Presidente argumentaba.

“Yo antes de estar aquí era un empresario, una persona privada, y he entregado mis cuentas”, dijo Trump.

Biden dijo que Trump paga menos impuestos que un maestro de primaria, y prometió cambiar el sistema impositivo.

Al explicar su plan económico, Biden planteó que se crearían 7 millones de empleos más que con el plan de Trump, y además se propondrá elevar impuestos a los más ricos.