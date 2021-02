¿Tienes más de 60 años y quieres vacunarte contra el Covid-19? Regístrate aquí

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, indicó que el proceso de registro se dará a través del sitio web mivacuna.salud.gob.mx

Carlos Álvarez

02/02/2021 | 09:11 AM

MÉXICO._ El Gobierno federal comenzó este martes el proceso de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), para las personas mayores de 60 años de edad, en una plataforma a través de internet.

Así lo detalló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, quien indicó que el proceso de registro se dará a través del sitio web mivacuna.salud.gob.mx.

"La plataforma del Gobierno de México es la que le llevará a recibir su vacuna contra el Covid-19, si usted es una persona mayor de 60 años de edad", resaltó el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

"Se presenta la plataforma, se abre el registro para personas adultas mayores. Y, ojo, no se deje confundir con otras plataformas [...] No existe ninguna otra plataforma para la vacunación (de adultos mayores) en México. No se deje confundir por otras plataformas, la plataforma del Gobierno de México es la única", dijo López-Gatell Ramírez.

Por su parte, Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, explicó el esquema general de registro para la vacunación, y afirmó que por el momento es solo para adultos de más de 60 años de edad.

El funcionario federal señaló que se tratará de una jornada de vacunación atípica, porque las vacunas contra el Covid-19 tienen características y tiempos de entrega completamente diferentes.

"Muchas son dos dosis, pocas son solamente una dosis, entonces qué es lo que hicimos y cómo resolvimos este desafío que implica todo eso de lo cual estoy platicando, pues se va a tener que hacer un directorio de todas las personas a las cuales se les va a vacunar", señaló Calderón Mercado.

En su turno, César Vélez Andrade, director general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, explicó que el registro se realizará en la página digital Mi Vacuna.

Los datos vitales que se utilizarán para el registro son: la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como la ubicación de la entidad y municipio en donde se encuentre el adulto mayor, que no será necesariamente el lugar donde reside.

Después se debe agregar el código postal, así como uno o más teléfonos y correos electrónicos del adulto mayor o de sus familiares. Para ello se pueden registrar en la plataforma, teléfonos a 10 dígitos.

Una vez que el adulto mayor se haya registrado con éxito en dicha plataforma, deberá esperar la llamada de un servidor de la nación, quien proporcionará la fecha y el lugar para acudir a la aplicación de la dosis.

Vélez Andrade agregó que toda la información quedará resguardada y protegida. Asimismo, indicó que en caso de haber cometido un error durante el registro de datos, existirá la posibilidad de aclararlo a través del número de teléfono del contacto.

El Gobierno Federal pidió llegar con 15 minutos de anticipación a la hora de la vacunación. Asimismo, pese a la aplicación de la inmunización, los adultos mayores deberán seguir portando cubrebocas, higiene de manos y sana distancia, según indicaron las autoridades.

El adulto mayor deberá llevar una identificación oficial y presentarla a los servidores de la nación, quienes registrarán la asistencia para que pase al área de espera. El personal de salud le aplicará la vacuna.

Después, la persona inoculada pasará al área de observación durante 30 minutos. Una vez concluido dicho lapso de tiempo, el adulto mayor podrá retirarse del centro de vacunación. Si la vacuna que le aplicaron es de dos dosis, le contactarán de nueva cuenta, para indicarle la fecha y lugar de la aplicación de la segunda.

"Es importante que los adultos mayores no esperen mucho tiempo, máximo 15 minutos. Lo que se pide es que lleguen con una identificación oficial, pasen a revisión de signos o síntomas y que reciban la vacuna. Habrá 30 minutos de observación", agregó Vélez Andrade.

Por otra parte, se detalló que el registro de los adultos mayores en las comunidades rurales será por medio de los Centros Integradores del Desarrollo o de la visita de los servidores de la nación a dichos territorios.

El funcionario federal recordó que nadie puede pedir dinero o datos bancarios para el registro, además de que la vacunación es totalmente gratuita. Además, pidieron tomar en cuenta que el horario de operación de la plataforma es de 08:00 a 24:00 horas, de lunes a domingo.

"Nosotros, como Gobierno Federal, ya contamos con un directorio bastante extenso de adultos mayores que tienen que ver con los apoyos de pensión, pero no tenemos todos los adultos mayores porque para empezar ese programa es de 67 años y más y en zonas indígenas de 65 años y más. Entonces nos falta una porción de la población", abundó Calderón Mercado.