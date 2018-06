Tienes que separar a los niños para procesar a padres, se justifica Trump; albergues parecen prisiones: ex empleado - Noroeste

El presidente Donald Trump volvió a defender su política de separación de familias al asegurar que "no quiere que los niños sean separados de sus padres", sin embargo, dijo que es "necesario" si Estados Unidos quiere procesar a los adultos.

"Queremos resolver la separación familiar y no quiero que los niños sean separados de sus padres, y cuando procesas a los padres por ingresar ilegalmente como ocurre, tú tienes que separar a los niños", dijo Trump en una conferencia de prensa.

"Los demócratas son el problema. No les importa el crimen y quieren a inmigrantes ilegales sin importar lo malo que puedan ser al entrar e infestar nuestro país, como la MS-13. No pueden ganar en su terrible política porque los ven como potenciales votantes", escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter más temprano.

El Gobierno de Trump implantó la 'tolerancia cero' contra la inmigración ilegal, anunciada el pasado mes de abril por el fiscal general, Jeff Sessions, por lo que ahora los adultos son separados de sus grupos familiares ya que el cruce ilegal es ahora un delito federal. Antes de dicha política migratoria, las familias eran procesadas en cortes de inmigración previo a ser deportadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo el lunes que no se disculparán por hacer cumplir las leyes migratorias del país que resultan en la separación de niños de sus padres indocumentados.

Nielsen asegura que no todos los niños que llegan a la frontera pertenecen a unidades familiares y que algunos vienen de la mano de traficantes de personas que intentan escudarse en los menores.

Cuando los niños son separados sus padres en la frontera, estos son entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que tiene contrato con 100 albergues en 17 estados, donde actualmente hay más de 11 mil niños.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ