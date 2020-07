Tiger Woods no jugará el Campeonato Mundial de golf para participar en el PGA Tour

El golfista estadounidense Tiger Woods confirmó este viernes a través de sus redes sociales que no jugará el Campeonato Mundial de Golf, que se va a disputar en Memphis.

A cambio eligió jugar el Campeonato PGA, después de que la semana pasada semana compitió en el Memorial, su primer torneo del circuito desde que regresó al PGA Tour, con un calendario revisado tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

Woods, quien empató en el puesto 40 en el Memorial, estuvo sopesando si ingresar al Campeonato Mundial de Golf, en Memphis, de cara a prepararse mejor cuando llegase al primer gran campeonato del 2020.

Pero el 15 veces ganador de los mayores torneos, que actualmente ocupa el decimocuarto puesto en la clasificación mundial, anunció su decisión a través de un tuit.

Disappointed to miss @WGCFedEx, but doing what I think is best to prepare me for the @PGAChampionship and upcoming FedExCup Playoffs.