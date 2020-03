Tiger Woods serÃ¡ inducido al SalÃ³n de la Fama del Golf

Tiger Woods ingresará al Salón de la Fama del Golf como miembro de la Clase 2021, así lo dio a conocer este miércoles el Comité de Selección del Salón de la Fama. A través de un comunicado, el ‘Tigre’ manifestó su sentir por dicho honor.

“Es un honor ser inducido al Salón de la Fama del Golf. El año pasado fue un viaje increíble y el soporte que recibí de mi familia, amigos y los aficionados fue maravilloso. Este logro es el reconocimiento a nunca darse por vencido y seguir adelante”.

Ganador de 93 eventos alrededor del mundo, incluidos 82 en la PGA Tour (empate con Sam Snead como los máximos ganadores), con 15 Majors y ganador de tres Grand Slam, así como el Tiger Slam, mismo que consiguió en 2000-2001 cuando se convirtió en el primer golfista desde Bobby Jones en ser campeón de los cuatro Majors al mismo tiempo, son sus credenciales de inducción.

It's official.@TigerWoods will be enshrined into the @GolfHallofFame as part of the Class of 2021. pic.twitter.com/c5ZYx17jhx