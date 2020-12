FUTBOL

Tigres acaba con su maldición internacional al quedarse con el título de la Concachampions

Los felinos del norte remontan ante el LAFC, del delantero mexicano Carlos Vela

Noroeste / Redacción

ORLANDO, Florida._ La cuarta final fue la vencida para Tigres y Ricardo Ferretti en la Liga de Campeones de la Concacaf, al vencer 2-1 a Los Ángeles FC de Carlos Vela en la Final internacional.

'Equipo chico' llamaban algunos de los felinos por no conseguir un título internacional, pero esto quedó atrás, ahora los universitarios son los campeones de la Concachampions y representarán a México en el Mundial de Clubes.

El encuentro no fue nada fácil en la burbuja de Orlando, Florida, ya que poco a poco el conjunto de la MLS fue tomando el control de un encuentro en el que el árbitro parecía haberse olvidado de las tarjetas, ya que poco marcaba.

Incluso, esa forma de dirigir del juez central benefició y perjudicó a los felinos, ya que al 17', Luis Rodríguez cometió penal en contra de Blessing, pero no se marcó, ya que no hay VAR y el árbitro no lo vio.

Sin embargo, esto se compensó cuando al 60' de acción, había posición adelantada de LAFC y Diego Rossi pudo hacer el 1-0 sin que su tanto fuera anulado, en una jugada en la que remató bombeado superando a Nahuel en su salida.

Todo indicaba que LAFC se llevaría el título, no se veía por donde los felinos reaccionaran, pero Tuca mandó a la cancha a Nico López y la cara cambió, éste cobró tiro de esquina y Hugo Ayala con remate estupendo de cabeza empató al 71'.

Y una vez más, André-Pierre Gignac apareció en un momento importante, anotó al 84' tras un pase del Chaka Rodríguez por la media luna, el francés de primera intención envió su disparo raso para el 2-1 que sería definitivo y que también le dio al Bomboro el título de goleo.

Ahora, Rayados deja de ser el campeón para cederle la corona a Tigres.