Tigres de la UANL emprende vuelo a Catar para disputar el Mundial de Clubes

Los felinos debutarán el 4 de febrero ante el Ulsan Hyunday de Corea

MONTERREY._ Los Tigres UANL del futbol mexicano, campeones de la Concacaf, viajaron este viernes a Catar, confiados en ser protagonistas en el Mundial de clubes, en el que esperan por lo menos clasificarse a las semifinales.

Después de un desayuno en grupo, los jugadores tomaron un vuelo charter para el viaje largo que los dejará en Catar en el amanecer de este sábado para a partir de ahí preparar el debut en los cuartos de finales de la competición, el próximo 4 de febrero ante el Ulsan Hyunday de Corea.

Dirigido por el entrenador brasileño Ricardo Ferretti, Tigres ha sido el mejor equipo de México en los últimos 10 años con cinco títulos de liga y dos finales, pero le costó trabajo trascender a nivel internacional hasta que el pasado mes de diciembre ganó la Liga de campeones de la Concacaf.

El conjunto empató 1-1 este jueves con el Necaxa y subió al tercer lugar del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano, lo cual le permitirá asumir con buen ritmo el Mundial, en el que de vencer a los coreanos, accederá a las semifinales.

México ha ganado cuatro veces el tercer lugar del Mundial, con el Necaxa, en el año 2000, Monterrey, en el 2012 y 2019, y Pachuca, 2017, y Ferretti confía en que el equipo debute con triunfo y luego busque llegar lo más lejos posible.

“Hemos estudiado a nuestro rival y no podemos menospreciarlo. Veo un ambiente que dice que ya ganamos y yo tengo hacer ver a mis jugadores que nosotros no menospreciamos a nadie. No puedo permitir que mis jugadores piensen que ya ganamos”, dijo el estratega en referencia a comentarios triunfalistas de algunos medios que consideran a Tigres favoritos ante el Hyundai.

Los mexicanos presentarán un plantel con figuras de nivel en todas las líneas, encabezado por el guardameta argentino Nahuel Guzmán, los defensas Francisco Meza, Carlos Salcedo y Diego Reyes, los volantes Guido Pizarro, Leonardo Fernández, Javier Aquino, Luis Rodríguez y Rafael Carioca y los delanteros André Pierre Gignac, Carlos González, Luis Quiñones y Julián Quiñones.

El delantero uruguayo Nicolás López y el defensa mexicano Francisco Venegas fueron bajas, contagiados del Covid-19.