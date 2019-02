Tigres goleÃ³ a Saprissa y estÃ¡ en Cuartos de Final de Concacaf

FUTBOL

Tigres goleó a Saprissa y está en Cuartos de Final de Concacaf

Los felinos cuentan con tres goles de Enner Valencia

Noroeste / Redacción

MONTERREY._ Saprissa llegó al Volcán con la misión de hacer un gol, pues esto obligaría a Tigres a hacer tres; los ticos lo lograron, pero no contaban con que los felinos harían cinco para vencer en el global 5-2, tras la goleada 5-1 en el duelo de Vuelta de Octavos de Final de la Concachampions.

Los de Ricardo Ferretti están ya en Cuartos de este certamen, lograron ser contundentes, algo que en la Ida les había faltado y que por ende se trajeron a casa la desventaja 1-0; sin embargo, el ataque auriazul fue poderoso con un Enner Valencia que se apuntó un Hat-Trick, aunado a errores del rival.

Desde los primeros minutos, los de la UANL se fueron al frente y fue al 15’ que cayó el primer tanto en un trazo largo de Eduardo Vargas para Valencia, quien ante la marca de Aubrey David y la salida del arquero Aarón Cruz, no se venció, pero fue el defensa quien no se habló con el guardameta y cabeceó el balón buscando dárselo en las manos, pero su compañero estaba tan cerca que no logró quedarse con él; ambos chocaron y el esférico se encaminó a la portería con el 1-0 ante la mirada vigilante de Enner.

Javier Aquino y Vargas perdonaron, pero de inmediato al 24’ de acción Juan Bustos cometió mano dentro del área y Valencia fue el encargado de cobrar un minuto después con el 2-0, tras engañar al arquero, enviando el balón al costado izquierdo del cancerbero.

Ya con la ventaja, los auriazules continuaron al frente en busca del tercer tanto, conscientes que les daría tranquilidad y fue así que al 26’ Jesús Dueñas burló por la banda derecha, recorrió hasta línea de fondo y sacó centro raso a primer palo, donde Valencia se barrió para vencer a su marcador y empujar de manera incomoda el 3-0.

Mientras tanto, “El Patón” Guzmán hacía lo propio en su portería tapando disparos , impidiendo la reacción del Monstruo Morado y con un Johan Vanegas que perdonaba y pagarían caro, pues al 36’ cayó el cuarto, Julián Quiñones por la banda derecha centró en diagonal retrasada a Vargas, quien controló y definió cruzado para el 4-0.

Más tarde, Guzmán volvió a salvar su portería con ayuda de Dueñas, pero al 45’ no pudieron evitar que Mariano Torres acortara distancia y le diera una leve esperanza a su equipo, cuando desde linderos prendió de zurda su disparo para el 4-1.

Al 60’, este mismo elemento del Saprissa puso a temblar a los felinos, ya que desde linderos mandó su disparo apenas a un lado del segundo poste; pero el que perdona pierde y Tigres supo responder de inmediato, Valencia recibió pase largo y con presión de su marcador que pedía mano, “El Superman” nunca se distrajo y definió potente para fusilar al portero con su Hat-Trick y el 5-1 definitivo.

OTROS RESULTADOS

Houston 2

Guastatoya 1

(Gana Houston con global de 3-1)

Toronto FC 1

Independiente 1

(Gana Toronto FC con global de 5-1)

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO

NY Red Bulls vs. Atlético Pantoja

18:00 Horas

Santos vs. Marathon

18:00 Horas

Monterrey vs. Alianza FC

20:00 Horas