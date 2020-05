FUTBOL

Tigres marcó su postura respecto a cómo se debería resolver el final del Clausura 2020

El defensor de los felinos, José Juan Sánchez Purata, dice que si se llega cancelar el torneo, éste debería quedar sin campeón

Noroeste / Redacción

Conforme avanzan las semanas se pone más en duda el qué pasará con el actual Clausura 2020 de la Liga MX y cuándo se volverá a jugar el campeonato, si es que se toma la decisión de reanudarlo cuando se disminuya un poco la propagación del virus que azotó en todo el mundo.

Pese a que en algunos países como Francia y Holanda se habría tomado la decisión de dar por terminada la justa dando por campeón al PSG en la Ligue 1 y anulando el torneo de la Eredivisie sin monarca, en México aun no se define qué pasará con la Liga MX.

José Juan Sánchez Purata, de Tigres UANL, puso una opción sobre la mesa y confesó que, siendo justos, de acabar el torneo no debería existir algún club con título, sino que más bien habría anularse el campeonato y comenzar el siguiente como si nada hubiera pasado.

"En otras ligas se les ha dado el campeonato por el formato que juegan ellos, donde no hay Liguilla. Nadie vería bien esto o justo, no voy a hablar de justicia pero yo pienso que deberían de anular el campeón, sin campeón si es que se cancela. Es lo más correcto, que no haya un campeón y que pase para la historia, como si no hubiese existido este torneo", mencionó el defensor en una entrevista con el diario AS.

Como está marchando la situación en territorio azteca, todo parece indicar que no habrá futbol hasta mediados de Junio o incluso hasta Julio provocando que se tenga que acoplar el calendario a uno más ajustado.