FUTBOL

Tigres nada tiene que envidiarle a los clubes de Europa: Diego Reyes

Esta noche presentaron al mexicano en el Volcán y aseguró que llega a un club de élite no solo en nuestro país

Noroeste / Redacción

MONTERREY._ Diego Reyes ya firmó contrato por cuatro años y fue presentado con Tigres en el Estadio Universitario, equipo que a su ver tiene plantel para competir con los de Europa y donde espera triunfar.

“Tratando de esforzarme al máximo, vengo a sumar, no a ser uno más, tengo que trabajar mucho para eso, es un reto en mi carrera. Tigres no tiene nada que envidiarle a muchos equipos de Europa, tienen un plantel impresionante, tanto el 11 inicial como los que están afuera y es lo que me motiva para seguir creciendo”, dijo.

El defensa de 26 años comentó que los seis años en Europa fueron de aprendizaje y regresa más maduro a México, en Tigres encontró un equipo que es de los más ganadores de la última década en la Liga.

“Tigres ha demostrado el gran equipo que es, el gran plantel que tiene, es de los dos equipos más ganadores en los últimos años en México, estoy muy contento, muy feliz de estar acá, conseguiré muchos objetivos y metas, tengo que trabajar mucho en el campo, debo enfocar mi mente y pensamientos en esta institución para entregarle lo más que pueda”, dijo.

Reyes Rosales -que portará el número 18- también fue presentado ante la afición previo al Clásico Regio Femenil, acompañado de la murga de los Libres y Locos y aplaudido por los cerca de 10 mil seguidores que se dieron cita para ver el encuentro entre Tigres y Rayadas.