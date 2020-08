Tigres se queda sin porteros. Nahuel Guzmán y Miguel Ortega dan positivo por Covid-19

Guzmán y Ortega dieron a conocer que están contagiados de Covid-19, por lo que ahora el equipo viajará al Estado de México sin sus dos porteros oficiales

Sinembargo.MX

MONTERREY._ Vaya lío en el que se encuentran los Tigres en su portería, pues los casos positivos de Covid-19 resultaron ser Nahuel Guzmán y Miguel Ortega, por lo que el arco para el juego con Toluca se la tendrán que jugar con un juvenil.

El arquero argentino estaba encargado de salir a conferencia este viernes y de último instante fue cambiado por Luis Quiñones, corriendo más fuertes los rumores que a la postre se harían realidad en voz propia.

“Quiero confirmar que soy uno de los jugadores que dio positivo al examen Covid en las recientes pruebas que realizó el club. Siempre he intentado ser frontal. No es mi intención ni la del club generar incertidumbre ni falsas especulaciones. Hoy me toca dar positivo y tener que perderme un partido de futbol, pero también me toca ser responsable y cuidar de mi entorno”, emitió el arquero.

Por otra parte, Ortega también hizo pública su situación, por lo que ahora el equipo viajará al Estado de México sin sus dos porteros oficiales.

“En este caso vengo a informarles acerca de las pruebas de Covid-19 que se realizaron en el equipo de Tigres, salieron dos personas positivas y yo soy uno de ellos. Me encuentro bien, soy asintomático y en esta ocasión me va a tocar apoyar a Tigres desde casa resguardado y cuidándome. Por favor cuídense mucho y tomen en serio esto del Covid-19”, dijo el oriundo de Puebla a través de un video.

LOS SUB 20 TAMPOCO ESTÁN DISPONIBLES; JUGARÍAN CON UN SUB 17

Los dirigidos por Ricardo Ferretti irán sin cancerbero o titular y tendrán opciones muy jóvenes en su decisión, pues ni Arturo Delgado ni Alan Flores de la Sub 20 están para ser tomados en cuenta al contar con lesiones.

Hasta ahora, Fernando González, Sergio Rubio y Zahir García, de la categoría Sub 17, lucen como la salvación en el marco auriazul, además de Paolo Bedolla, de 14 años, recién llegado de Monarcas.