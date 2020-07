Till Lindemann visita Cancún; causa polémica en redes sociales al no respetar las medidas sanitarias

MÉXICO (SinEmbargo).- Till Lindemann, vocalista de Rammstein, estaba de visita en Cancún, y unas fotos compartidas en redes sociales lo evidenciaron.

Algunos usuarios expusieron diversas imágenes junto al cantante, quien aparece con una playera negra y cabello platinado.

Una publicación difundida por la cuenta de Instagram del restaurante La Rosa Negra fue la que más llamó la atención, pues dio a conocer que el artista está en tierra mexicana desde el 16 de julio.

“Gracias Till Lindemann por visitarnos. Esperamos verte de nuevo muy pronto”, escribió el recinto.

Lo que más sorprendió fue que el líder de Rammstein posaba junto a otras personas sin sana distancia ni cubrebocas, algunas medidas que se han tomado debido a la pandemia de coronavirus.

Till Lindmann ya regresó a su país, pues fue fotografiado en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Recent news reports that Till is no longer in #Cancún #México

He already departed back to #CDMX airport and took the night flight back to Frankfurt am Main airport on 17.07.2020#StaySafe #Lindemann #TillLindemann pic.twitter.com/k94tRZdkOb