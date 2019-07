TIRABUZÃ“N

COLUMNA

TIRABUZÓN

Galería ‘Leyendas de los Dodgers’ espera al Toro

Juan Alonso Juárez

12/07/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los honores no terminan para Fernando Valenzuela Anguamea, recientemente homenajeado en cada uno de los frentes de la Liga Mexicana, incluido el retiro del emblemático número (34) que chicos y grandes relacionaban con su inconfundible fachada.

Para la próxima semana, sábado 20 del presente para ser precisos, el sonorense será exaltado en la galería “Leyendas de los Dodgers”, de reciente creación y en la que se convertirá apenas en el tercer miembro.

Nótese que esta nueva iniciativa es aparte del pabellón de Inmortales tradicional de la organización y que sólo abre sus puertas a los electos al Salón de la Fama de Cooperstown en la historia de los blanquiazules.

Valenzuela, quien tiene pendiente su entronización en el nuevo Recinto de los Inmortales del beisbol azteca, va detrás del ex pítcher Don Newcombe, honrado en abril y del ex primera base, Steve Garvey, el mes pasado.

En mayo de 2018, el propietario de los Tigres de Quintana Roo y comentarista de los Dodgers en las trasmisiones por radio en español, al lado de Jaime Jarrín, ingresó al Salón de la Fama de California, compartiendo los reflectores, entre otras personalidades, con el actor Robert Redford.

“TODO de pronto cambió. No es casualidad. No somos idiotas”. ¿Quién lo dijo? A) El propietario al 50 por ciento de los Sultanes de Monterrey, José Maiz García. B) Justin Verlander, estelar de los Astros de Houston. C) Un exponente de la generación “Fifi”, que ahora hasta salen a las calles a protestar.

La repuesta en caliente: Justin Verlander, quien sin pelos en la lengua y miedo al qué dirán, se lanzó a la yugular del mismísimo comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, quejándose de una pelota más voladora, la Rawling.

EN Venezuela esperaban que la Liga Mexicana fuese el trampolín de regreso al Big Show de Francisco Rodríguez (0-0, 4.50), el taponero de los 437 salvamentos que lo ubican en la cuarta posición de todos los tiempos.

Se dicen sorprendidos por el poco aporte del veterano de 37 años a los Acereros de Monclova, aunque desde un principio se dijo que no tendría el rol de cerrador, asignado por méritos de sobra, a Carlos Bustamante (1-1, 17, 1.72).

A propósito, con un americanizado staff técnico encabezado por Pat Listach y en el que vienen el ex estelar de Grandes Ligas, Dave Stewart, Dallas Williams y Lorenzo Bundy, los Acereros de Monclova llegan hoy al Alfredo Harp Helú, donde los Diablos Rojos surtieron a los Tecolotes de los Dos Laredos en la serie que finalizó el jueves.

Será la presentación en la CDMX del ex bigleaguer Chris Carter (.320, 34, 79) que se encamina a la actuación más dominante de un toletero importado en la LMB, desde Willie Aikens, Jack Pierce y Nick Castañeda, en los ochenta.

TRES de tres: No obstante sus buenos oficios en la sucursal AAA, Chihuahuas de El Paso (3-2, 2, 3.79), los Padres de San Diego devolvieron a AA a Andrés Muñoz y el sinaloense perdió ante Midland (1e, 2h, 1c, 0b, 2k) en su reaparición con la filial Amarillo Sod Poodles (2-1, 4, 2.16).

Tras aguantarle larga convalecencia, más de tres meses, los Cachorros de Chicago liberaron al jardinero de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, José Cardona, quien sólo promediaba .147, sin extra bases y 4 impulsadas, en la Liga Rookie de Arizona.

El beisbol japonés entró en el receso del Juego de Estrellas, que por allá son dos y a disputarse hoy y mañana, en un escenario en el que hubo convocatoria para el México-estadounidense Brandon Laird (.272, 24, 57). Christian Villanueva (.226, 8, 21) dispondrá de tres días para poner sus ideas en orden.

OBSERVACIONES.- El habitualmente abridor Alejandro Soto (2-1, 7.28), tiene 1-0 y efectividad de 1.42 en cinco relevos y seis innings y un tercio, desde que se incorporó a los Saraperos de Saltillo, después de compilar 1-1 y 9.00 en cinco inicios para los Tecolotes.

Camino a su mejor cosecha ofensiva en la LMB, el cátcher de los Toros de Tijuana, Gabriel Gutiérrez (.345, 7, 33), entró a la jornada de anoche promediando .368 (38-14), con 2 bambinazos, 12 empujadas y 8 anotadas en sus últimos 10 cotejos