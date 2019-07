TIRABUZÃ“N

COLUMNA

Domingo de Cooperstown; Derek Jeter 2020

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy que es el día del panameño Mariano Rivera, encabezando la clase 2018 que será entronizada en el Salón de la Fama de Cooperstown, hay quienes ya pasean su curiosidad rumbo al próximo proceso que culminará en enero 2020.

Año de gracia en el que otro “caballón” de los Yanquis de Nueva York y, por añadidura, contemporáneo del cerrador electo por unanimidad, el ex torpedero Derek Jeter, se deslizará sin problemas.

Lo del actual socio de los dueños de los Marlins de Miami, no tiene vuelta de hoja. La interrogante es ver si el comité elector se aventará el tiro de ligar elecciones por aclamación, mientras hace a un lado a la mayoría de los nuevos candidatos que no se perciben sólidos.

Juzgue usted: los ex carabineros Jason Giambi (.277, 440, 1,441), los dominicanos Alfonso Soriano (.270, 412, 1,159) y Rafael Furcal (.281, 113, 587), el cubano Raúl Ibáñez (.272, 305, 1,207) y Adam Dunn (.237, 462, 1,168).

Asimismo, los ex lanzadores Josh Beckett (138-106, 3.88), JJ Putz (36-32, 168, 3.49) y Heath Bell (37-33, 189, 3.08), cuyas carreras fueron muy respetables, pero que batallarán para convencer a los escritores de beisbol.

Situación que favorecería a quienes permanecen en las cédulas de las que excluyeron al ex cañonero Fred McGriff (.284, 493, 1,550), no obstante buenos oficios, concretamente a tres: los ex Naranjeros Larry Walker (.313, 383, 1,311) y Curt Schilling (216-146, 3.46) y el ex shorstop venezolano Omar Vizquel (.272, 80, 951), quienes obtuvieron 60.9, 54.6 y 42.8 por cientos de los votos, respectivamente.

TRAS aguantarlo en la primera vuelta (26-32) en la que los Leones de Yucatán llegaron en el quinto lugar, los hermanos Arellano Hernández que firman mancomunadamente los cheques en la blanca Mérida y hasta donde alcance la vista de usted, botaron ayer al novel mánager Luis Carlos Rivera.

Aclarando que cualquier presidente y/o gerente y/o dueño de equipo conocido puede cesar a su piloto cuando les plazca, no deja de extrañar que al ex pítcher de Grandes Ligas se la hayan aplicado con los melenudos en el subliderato sureño (16-9), después de ganar siete de 8 series de la parte complementaria y perder el primer cotejo de la novena.

Otro ex legionario del Big Show, Gerónimo Gil, quien hace unas semanas llegó ex profeso de la Liga Norte de México para convertirse en el tercer coach de banca en la campaña de Rivera, se hizo cargo de manera interina, anoche, en el segundo del compromiso ante los Piratas de Campeche.

La caída de Rivera incrementó a siete la cifra de estrategas despedidos en 2019, bajo el siguiente orden: Jesús Sommers (Tigres), Tim Johnson (Campeche), Lorenzo Bundy (Durango), Felix Fermín (Dos Laredos), Joe Álvarez (Aguascalientes) y Pedro Meré (Monclova).

Sommers y Fermín fueron enganchados para la misma responsabilidad por Piratas y Rieleros, respectivamente, en tanto Bundy llegó como coach de su paisano y debutante Pat Listach en la dirección de los Acereros.

OBSERVACIONES: Luego de que en junio únicamente logró tres rescates por falta de oportunidades y algunos deslices, Roberto Osuna (3-2, 21, 2.21) ha salvado en cuatro de cinco intentos en julio, tampoco con mucha acción, apenas en seis innings y dos tercios, sobre 7 juegos.

Mientras su hermano Luis Urías (.315, 19, 50) retornó a Grandes Ligas, promovido por los Padres de San Diego, Ramón Urías (.231, 3, 25) dispone de tiempo para mejorar sus cifras en aras de un llamado a los Cardenales de San Luis. Regresando de una inactividad de un mes, el jugador de cuadro bateaba .400 (10-4) con 3 impulsadas y 3 anotadas en tres juegos con el Memphis, filial AAA de los “Pájaros Rojos”.

Testigo presencial de los ascensos de los lanzadores Gerardo Reyes (4-0, 10.91), Andrés Muñoz (0-0, 0.00) y ahora Urías, Esteban Quiroz (.269, 16, 52) quedó solo y su alma en la sucursal de los Padres en AAA, Chihuahuas de El Paso, pero en condiciones para seguirles la huella, probablemente, en septiembre.