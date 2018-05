Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Sergio Romo abrirá hoy y el domingo

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, DF._ La situación de Marco Estrada (4.1, 7h, 4c, 1k, 2b) habría tocado fondo, a temprana hora de ayer jueves, ligando su sexta salida sin victoria, en una matiné en el Rogers Centre de Toronto en la que mordió el polvo frente a los Angelinos de Anaheim.

El sonorense cayó a 0-4 y 5.45 en ese trance en que no todo ha sido malo, rescatando una actuación ante Tampa Bay (6e, 4h, 0c, 3k, 4b) en patio ajeno y la previa versus Atléticos de Oakland (6.2, 7h, 3c, 7k, 0b), en casa.

Eso descarta una lesión que nunca falta cuando las cosas andan mal y de lo que pueden dar fe Miguel Ángel González, transferido por los Medias Blancas de Chicago a la lista de 60 días y su coequipero Jaime García, inhabilitado a causa de una inflamación en el hombro.

“AL comienzo no lo creía porque yo siempre ando payaseando, ahí jugando, yo también pensé que también estaba jugando conmigo, pero no, no fue broma”. ¿Quién lo dijo? A) José Antonio Meade, candidato del PRI, interpretando la ley a su conveniencia en la historia de Nestora Salgado. B) Sergio Romo, después de abrir por primera vez en su carrera y en días seguidos. C) La cantante Belinda, quien sorprendió a México con su apoyo laxo y sin medida a AMLO.

La respuesta en caliente: Sergio Romo (1-0, 4.34), cuyo ya no tan improvisado “show” de los fines de semana será visto hoy y el domingo por aficionados de los Rays de Tampa Bay, abriendo contra los Orioles de Baltimore.

Sábado 19 y domingo 20 del mes que agoniza, el habitualmente relevista empezó en Anaheim y en dos entradas y un tercio no admitió hits ni carreras, concedió dos bases por bolas y ponchó a seis.

LAS largas ausencias de los diamantes de Jorge Vázquez (.250, 4, 8) son del dominio público. Invierno y verano, fastidiado por sus crónicos malestares. Pero también sus explosivos regresos, como si nunca se hubiese ido.

El ex prospecto de los Yanquis de Nueva York vive uno de esos retornos, ahora con los Generales de Durango y a diferencia de otras ocasiones, hoy le ha costado más trabajo entrar en ritmo, actuando en la zona norte y en un parque, el Francisco Villa, favorables a los carabineros.

La posibilidad de una reacción está ahí, aunque con 35 años a cuestas y las secuelas que dejan las lesiones, estaría en el umbral del natural declive, el padre tiempo que no perdona a nadie en actividades que requieren un esfuerzo físico.

TRES de tres: Francisco Ríos, quien empezó el año entre los 30 mejores prospectos de los Azulejos de Toronto, vive un ciclo de pesadilla en AA: 0-3 y 10.03 (23.1, 38h, 26c, 14b, 19K), en 7 aperturas para el New Hampshire, en la Liga del Este.

Yovani Gallardo continúa al alza en su ya prolongada campaña en AAA de los Rangers, si bien no ha ganado en siete inicios, incluidos los últimos tres en los que registró efectividad de 3.86, en poco más de 16 episodios. En total, ostenta 0-1 y 4.55.

Los Rays llamaron de los Toros de Durham (AAA) al zurdo México-estadounidense Vidal Nuño (3-1, 3.57), en tanto los Dodgers devolvieron a Oklahoma City, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, al ambidiestro Pat Venditte (0-0, 6.75).

OBSERVACIONES.- ¿Qué planes tendrán los Yanquis para Óliver Pérez? Mientras lo deciden, el relevista acumula méritos en la sucursal Scranton/Wikes-Barre (AAA), donde compila 1-0 y 2.45, con 12 chocolates y 2 bases por bolas en 11 innings… Los Nacionales de Washington colocaron para asignación al pítcher México-estadounidense, Carlos Torres (0-0, 6.52)… En respuesta al lector Marco Antonio Urías Taboada: no, el recién fallecido ex mánager Dave García, no dirigió a los Ostioneros de Guaymas, aparte de Yaquis, Tomateros y Águilas. Quién sí lo hizo fue su tocayo sonorense, David García, en 1969-1970, en 33 jornadas (11-21-1).