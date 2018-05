Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Abren Gallardo, Bañuelos y Romo

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, DF._ Yovani Gallardo (0-1, 4.55) y Manuel Bañuelos (4-3, 3.40) coincidirán en la cartelera dominical de la Liga de la Costa del Pacífico AAA, enfrentando a Reales de Omaha y Nashville (Oakland), respectivamente.

Para el derecho será su novena apertura en la sucursal de la filial de los Rangers de Texas, Rock Round Express, en tanto el zurdo de los Dodgers tendrá su décima asignación con el Oklahoma City.

La estancia de Gallardo en las menores se ha prolongado más de lo que se supone para alguien con vasta experiencia en Grandes Ligas, pero es su realidad después de sus abruptas salidas de los Cerveceros de Milwaukee y Rojos de Cincinnati.

Bañuelos, ausente del Big Show desde 2015 cuando debutó con los Bravos de Atlanta, lleva tres derrotas consecutivas, aunque en su más a la mano (7e, 6h, 2c, 3b. 8K) mereciendo mejor suerte contra la finca de los Cardenales de San Luis, Memphis.

DESDE luego, ya habrá tiempo para que quienes toman las decisiones, léase los dueños de las pelotas y todo lo demás, se sienten a platicar sobre los resultados de los dos torneos del campeonato “Alfredo Harp Helú”.

Y a lo largo, mejor dicho, a lo corto del primero, muy pocos de los verdaderos protagonistas, léase jugadores, mánagers y coaches, se atrevieron a opinar. Entre ellos, dos mánagers, el campeón vigente de los Toros de Tijuana, Pedro Meré, y Daniel Fernández (Campeche), quienes de plano y sin miedo al qué dirán, dijeron que estaban mejor las cosas como antes.

No faltará quien tache de anticuados, que algo de eso tienen, al ex jugador de cuadro y al ex jardinero exponentes del alicaído beisbol veracruzano, pero de que sus voces tienen peso, no cabe la menor duda.

DE vuelta de otra de sus largas convalecencias, el receptor Israel Núñez no sólo aporta detrás del plato, sino que entró a la antepenúltima jornada del Primavera 2018, promediando .412 (17-7), con 1 palo de vuelta entera y 7 empujadas en sus primeros 7 juegos para los Bravos de León.

El nativo de la capital del país, quien llegó a jugar un rato en la filial AAA de los Marineros de Seattle, Tacoma, en 2007, ha padecido duro las averías físicas, al grado de que en su trayectoria que data de 2006, su máxima participación fue en 2015 con los Leones de Yucatán, 70 juegos.

TRAS sufrir el primer revés de su carrera como abridor frente a los Orioles de Baltimore, Sergio Romo (1-1, 4.66) vuelve a la carga hoy domingo ante los “oropéndolas”, que el pasado viernes lo castigaron con dos hits y 1 carrera en dos tercios.

Otra: César Vargas (1-4, 4.37) se adjudicó su primera victoria, tirando para los Jefes de Syracuse (Washington), en la Liga Internacional AAA, aislando 3 hits y 3 carreras en 6 entradas a Scranton/Wilkes-Barre (Yanquis).

En la misma frecuencia, Joey Meneses (.345. 9, 24) salió de un “slump” (19-1) apilando 4 incogibles, incluso dos palos de vuelta entera, con tres impulsadas, en 7 viajes, en sendos triunfos de Lehigh Valley (Filadelfia) sobre los Medias Rojas de Pawtucket. El “culichi” se afianzó como líder de bateo.

Y, después de poner dos ceros (2e, 2h, 0c, 1k, 0b) en la pizarra del estadio de los Rangers de Texas, el prospecto de los Yanquis, Giovani Gallegos (0-0, 10.12), fue atrancado (1.1, 4h, 3c, 3k, 0b) en su reaparición en AAA, ayer, por Syracuse, en jornada en la que Óliver Pérez (1-0, 2.45) toleró un jonrón al puertorriqueño Bengie González, en dos tercios.

EN seguidillas.- Que hasta seis equipos se interesan por el dominicano Hanley Ramírez (.254, 6, 29), sorpresiva baja de los Medias Rojas. Se habla de Astros de Houston, Mets de Nueva York, Mellizos de Minnesota, Rockies de Colorado, Azulejos de Toronto y Orioles… El cubano Alfredo Despaigne (.221, 11, 28) que recuerdan en Campeche, llegó a 100 jonrones en el beisbol japonés, donde actúa para los Halcones de Softbank.