Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

MÉXICO, DF._ Dicen que al que es alegre con unas maracas basta para ambientarse y ahí tienen a Luis Ignacio Ayala encabezando una bronca con el equipo de su academia, en la Liga Clemente Grijalva, algo poco usual en circuitos amateurs o semi profesionales. Esas conductas son patente de los que cobran de tiempo completo y en el circuito del norte sinaloense hay varios que crearon su patrimonio en la pelota rentada, incluyendo al mánager del plantel del ex ligamayorista, el ex lanzador Dennis Reyes. Ayala, cuyo litigio laboral con los Yaquis de Ciudad Obregón continúa no obstante una resolución a su favor, dedica todo su tiempo a su juvenil novena después de romper lazos con los Bravos de León, (0-1, 11.81). De manera que Ayala lleva rato en desacuerdo con parte del mundo, desde los famosos bonos de la Serie del Caribe, Hermosillo 2013, pero nadie podrá reprocharle falta de entrega a las causas que sirve. EN un mensaje de fidelidad que habla bien de la plaza, 10 mil 369 aficionados despidieron en el estadio Francisco Ignacio Madero de Saltillo a los Saraperos que dirigió el panameño Len Picota, a quien mantuvieron en el cargo, al igual que a sus colegas también en apuros, excepto el boricua Eduardo Castro que cesaron en Nuevo Laredo. En contraste, en el Nelson Barrera Romellón de Campeche, solamente reportaron 842 personas que presenciaron una derrota más de los Piratas y a uno de sus legionarios, Óscar Williams, jugar las nueve posiciones ante los Olmecas de Tabasco, que también se fueron de vacaciones por poco más de un mes. Williams, nativo de Champoton, se convirtió en el segundo campechano en montar ese “show” que ya es una rareza. El otro fue, precisamente, el más ilustre de sus paisanos honrado en la marquesina del parque, el extinto número uno en jonrones en la historia de la Liga Mexicana. TRES de tres: El reaparecido Jaime García (2-3, 5.52) extendió a seis su racha sin ganar, lo que no consigue desde que se impuso a los Reales de Kansas City (5e, 8h, 3c, 5k, 1b), el 17 de abril en Toronto. Su labor del pasado fin de semana (7e, 5h, 1c, 0b, 5k) frente a los Filis de Filadelfia, es la mejor en su estancia con los Azulejos, en 9 inicios. Relajado, demasiado, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, se ha concedido una tercera pròrroga en el caso de Roberto Osuna, quien para cuando finalmente la máxima autoridad se decida a emitir un fallo, el próximo 4 de junio, tendrá casi un mes en la congeladora. Aunque lejos de la forma exhibida el pasado invierno en la LMP, donde fue campeón de bateo empuñando para los Tomateros de Culiacán, Sebastián Elizalde (.297, 2, 8), cortesía de los Rojos de Cincinnati para Sultanes de Monterrey, cumplió en 21 juegos. BRAVOS y Pericos de Puebla, programados para hoy en el Domingo Santana de la ciudad del zapato, disputarán su segundo boleto de comodín y ambos van por su segunda victoria. En 2015, los Pericos superaron a los Piratas de Campeche y los Bravos el año pasado a los nuevamente extintos Rojos del Águila de Veracruz. Otra: El tercera base potosino, Moisés Gutiérrez (.360, 6, 18), bateó .407 con 6 bambinazos y 16 producidas en 23 juegos para los Generales de Durango, tras naufragar con Sultanes (.174, 0, 2), quienes, el Día del Trabajo, lo enviaron a los ex Delfines de Ciudad del Carmen, en el paquete que incluyó a tres legionarios, a cambio del cubano Yadir Drake. Y, prueba superada para el bajacaliforniano Jorge Flores (.317, 3, 27), campo corto que estuvo en sucursales de Azulejos, Diamondbacks y Filis, su debut en la LMB, sirviendo a las causas de Puebla y Monclova. OBSERVACIONES.- Adrián González (.250, 5, 20), necesita cinco anotadas para llegar a 1000 en su trayectoria… Sergio Romo (1-1, 5.95) volvió a fallar como abridor ante el colero Orioles de Baltimore (1/3, 2h, 3c, 1b)., aunque ayer escapó ileso.. Los Cachorros de Chicago colocaron para asignación a Efrén Navarro (.167, 0, 0), quien este año actuó con ellos en 4 juegos. En AAA, el México-estadounidense bateaba .298 con 4 jonrones y 27 remolcadas… El regiomontano José Cardona (.239, 3, 13) perdió el paso y la titularidad en uno de los jardines de Round Rock Express, sucursal de los Rangers de Texas, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Juan Alonso Juárez

28/05/2018 | 00:01 AM

Foto: Noroeste

#Juan Alonso Juárez