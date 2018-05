Tirabuzón - Noroeste

Columna

Juan Alonso Juárez

29/05/2018 | 04:13 AM

MÉXICO, D.F.- Acorde a los nuevos tiempos, los equipos eliminados de la postemporada—Saraperos, Algodoneros, Generales, Tecolotes, Olmecas, Piratas y Guerreros--, recetaron vacaciones a los legionarios que entran en sus planes para el Otoño 2018, que empezará el próximo 3 de julio.

En lo que respecta a los Dos Laredos, su cronista y encargado de prensa, Fausto Daniel Castro, informó que el manager Félix Fermín y colaboradores permanecen en esa ciudad fronteriza para la obligada reestructuración del plantel, en obvia coordinación con el gerente deportivo Grimaldo Martínez y, desde luego, el presidente, José Antonio Mansur.

Los peloteros que viven una experiencia inédita, nativos, “pochos” y foráneos, están citados para el inicio de la pretemporada, el martes 12 de junio, en el estadio Nuevo Laredo, que con la colaboración de la paisanada de Laredo, Texas, en el Uni-Trade Stadium, completó una recaudación neta de 96,962 aficionados(3,344), con vista al Río Bravo.

Otros elencos con fechas definidas: en Saltillo tendrán una especie de “mini camp” con novatos y el ex bigleaguer Arnold León, a partir del 7 de junio y el resto del personal reportará el viernes 15. Y Durango convocó a sus titulares para el domingo 17, mientras que ya trabajan con sus jóvenes en Mazatlán.

TRES de tres: Marco Estrada (2-5, 5.40) hará esta noche un séptimo intento por volver a la senda del triunfo, en el segundo de la serie entre los Azulejos de Toronto y Medias Rojas, en el Fenway Park de Boston. El sonorense no triunfa desde el 20 de abril, versus Yanquis en Nueva York y en su carrera ante sus anfitriones de hoy, tiene 4-7, incluso 0-2 y 8.18 en 2018.

Ahí mismo, cayó el primer triunfo para Yovani Gallardo (1-1, 4.54) en AAA, donde la gira en la filial de los Rangers de Texas, a costillas de los Reales de Omaha (6e, 6h, 3c, 9k, 0b), en tanto Manuel Bañuelos (5-3, 3.24) puso fin a una racha de tres derrotas, en la victoria de los Dodgers de Oklahoma City sobre Nashville (Oakland), justo con lo necesario: 5e, 4h, 1c, 6k, 1b.

JOEY Meneses (.329, 9, 24) fue alcanzado en la cima del top ten de bateo en la Liga Internacional AAA, por el prospecto de los Piratas de Pittsburgh, Chris Bostick (.329, 2, 23), asignado a los Indios de Indianápolis.

“NO quiero entrar en lo que dijo, pero lo pondré así: no me sorprende que haya dicho eso, viniendo de él”. ¿Quién lo dijo? A) La umpire luz Alicia Gordoa, enterada del interés del presidente de la LMP, Omar Canizales, para llevarla al circuito invernal. B) CC Sabathia, lanzador de los Yanquis de Nueva York, tocando el dopaje de Robinson Canò. C) Alguien que se oponga a que la Serie del Caribe 2019 tenga lugar en Venezuela, donde solo truenan los chicharrones de Nicolás Maduro.

La respuesta en caliente: CC Sabathia, espontáneo defensor de su ex compañero dominicano, después de escuchar duras declaraciones de Mark Teixeira, ex coequipero de ambos en las filas de los neoyorquinos.

Para pensar que el ex Cy Young Sabathia sabe algo a quien era respetado toletero y excelente primera base—cinco Guantes de Oro-- y, oficialmente jubilado, con el expediente limpio luego de una rutina de 14 calendarios labrada también en Rangers (5), Bravos (2) y Angelinos (1).

JESÚS Castillo (.378, 13, 57) abrió ayer el desfile de premiados del Primavera 2018, repitiendo como Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana, ahora con los Acereros de Monclova. En 2017 fue MVP en la trinchera de los Rieleros de Aguascalientes.

Otra: El número uno en la rotación de los Diablos Rojos, Octavio Acosta (5-1, 2.84) registra 3-0 y 1.35 en carreras limpias en cuatro asignaciones en mayo. El sinaloense va en el primero del playoff contra los Tigres de Quintana Roo, el miércoles, aquí.

OBSERVACIONES.- Sebastián Valle (.203, 6, 18) quedó otra vez bajo a la ofensiva, pero todos sabemos que el ADN del ahora cátcher de los Leones de Yucatán es para los momentos que vienen… Otro hombre de la máscara de hierro, diría Alfonso Lanzagorta, Román Ali Solís (.194, 0, 2), se reintegró a los Cachorros de Iowa (AAA), tras su tercera visita al taller de reparaciones.

