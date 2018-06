Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Soto se saca la espina en LMB

Juan Alonso Juárez

02/06/2018 | 00:01 AM

MÉXICO, DF._ El zurdo de los Bravos de León, Alejandro Soto (3-4, 6.75), mostró su lado LMP y no pudo haber escogido un mejor momento que el segundo juego del playoff y como visitante ante sus ex Leones de Yucatán (7.2, 3h, 1c, 2b, 4k), con quienes tampoco se “halló” en parte de la temporada 2016 y en 2017.

El líder en efectividad en invierno, en 2015-2016, tirando para los Venados de Mazatlán, no registra cifras positivas en la LMB desde un discreto 7-6 y 5.11 para los Guerreros de Oaxaca en 2015, en un periodo en el que compila 8-17 y 5.22 con las novenas mencionadas.

La victoria de Soto valió oro molido para los Bravos que a partir de este sábado buscarán aprovechar las condiciones del parque Domingo Santana, favorable a los bateadores, en su afán por tronar a los apostadores que los tienen abajo frente al súper líder del calendario regular.

Soto estaría listo para un eventual retorno al Kukulcán-Álamo, en un sexto desafío que pondría al borde de un ataque de nervios a muchos, si los dirigidos por Luis Carlos Rivera llegan con ventaja al clímax de la serie.

MITCH Walding, uno de los extranjeros que vieron el pasado ciclo de la Liga Mexicana del Pacífico en las filas de los Cañeros de Los Mochis, tuvo un debut de pesadilla en las Mayores, promovido por los Filis de Filadelfia: se ponchó en cada uno de sus cuatro turnos frente a los Dodgers, tres por cortesía de Ross Stripling (3-1, 1.68) y uno por el ambidiestro Pat Venditte (0-0, 7.36).

Los verdes, que despacharon prematuramente al mánager Luis Sojo en una gira a Jalisco en noviembre y luego padecieron la “maldición” del venezolano, acumulando tropiezos a destajo, incluso 17 al hilo en el cierre de hostilidades con el debutante Ramón Orantes en el mando, también contaron con otro forastero que se estrenó este año en el Big Show.

Se trata del jardinero y top prospect, el puertorriqueño Noel Cuevas (.297, 1, 4), quien se ha quedado en la nómina de los Rockies de Colorado, al igual que el sonorense Daniel Castro (.174, 1, 6) que literalmente quemaba la Liga de la Costa del Pacífico AAA, cuando lo ascendieron, justo, el Día del Trabajo.

TRES de tres: Joey Meneses (.311, 9, 24), de 22-2 en sus pasados 6 juegos para Lehigh Valley, sucursal de los Filis, cayó al octavo lugar del top ten de la Liga Internacional AAA, el cual encabezó poco más de una semana.

En franca mejoría y monitoreado por los Rangers de Texas en la sucursal Round Rock Express, Yovani Gallardo (1-1, 4.54) tendrá acción la noche de este sábado contra las escuadras que derrotó en su anterior salida, Nashville (Oakland), en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

El estadio Monterrey (17 mil 183 y 19 mil 958), sigue siendo el más visitado de la Liga Mexicana, ahora en la postemporada de Primavera 2018, seguido por Tijuana (8 mil 721 y 13 mil 021) que ha ido a la baja y Mérida (8 mil 358 y 8 mil 958). En el Alejandro Aguilar Reyes, “Fray Nano” y sus gradas portátiles en los jardines, hubo recaudaciones récord en el pequeño coso: 5 mil 945 y 6 mil 785.

“EL que no tienen hechas, no tiene sospechas”. ¿Quién lo dijo? A) Franklin Mirabal, columnista dominicano. B) Mikel Arroyo, candidato del PRI al gobierno de la CDMX. C) Luis Ignacio Ayala, hoy suspendido en la Liga Clemente Grijalva en la que participa con el equipo de su academia.

La respuesta en caliente: Franklin Mirabal, criticando a su paisano Carlos Gómez por insinuar que Major League Baseball mantiene una “cacería” permanente de peloteros nativos de República Dominicana, en el antidopaje.

OBSERVACIONES.- Alonzo Harris (.301, 8, 22), la novedad de los Tigres de Quintana Roo en 2018, iba de 32-6 (.188), 1 jonrón y 3 producidas en sus pasados 10 juegos, cuando procedió a acribillar al pitcheo de los Diablos Rojos en los dos primeros del playoff: .625, 3 palos de vuelta entera y 5 impulsadas… Tras ser colocado para asignación, el 26 de mayo, Efrén Navarro (.167, 0, 0) regresó a los Cachorros de Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde batea .300 con 4 bambinazos y 28 remolcadas… Una de las sorpresas de los Dodgers de Los Ángeles en 2018, el ex Charro de Jalisco Max Muncy (.245, 7, 19), quien en muchos menos viajes al plato, superó cifras logradas con los Atléticos de Oakland, en 2015 y 2016 (.190, 5, 17).