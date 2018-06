Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

García, otro intento; Araiza a AAA

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, DF._ Marco Estrada (2-6, 5.29) lleva rato batallando y cuando volvió por sus fueros, la otra noche frente a los Yanquis (6e, 6h, 0c, 6k, 0B), el bullpen de los Azulejos de Toronto echó por la borda la posibilidad de una victoria que no consigue desde el 20 de abril, viernes por la noche en que se impuso, precisamente, a los neoyorquinos en Yankee Stadium.

Pero dicen que de “lo perdido, lo que aparezca” y la buena noticia es que el sonorense goza de cabal de salud y que simplemente atraviesa por una mala racha, al igual que el plantel que se ha rezagado en la división Este de la Liga Americana.

De manera que por ahora no peligra su permanencia en la rotación en la que el único que se salva es el zurdo J.A. Happ (7-3, 4.08), ya que Aarón Sánchez (3-5, 4.48) también acumula kilometraje en problemas, 5 salidas y Marcus Stroman (0-5, 7.71) está inhabilitado.

En ese contexto, Jaime García (2-4, 6.08) tendrá hoy la primera vez de su vida frente a los Orioles de Baltimore, en el Rogers Centre, buscando cortar una cadena de 7 salidas sin ganar y después de la actuación más breve de su carrera (1.2, 7h, 4c), el pasado 1 de junio en Detroit.

TRES de tres: Joakim Soria (0-2, 5, 3.74) volvió a ser requerido para la labor que le dio fama y fortuna en el Big Show, cerrador, y no fue casualidad que recuperara la estafeta porque pasa por uno de sus acostumbrados buenos momentos, siete relevos sin admitir carreras limpias (7.1e, 8h, 1c, 0l, 8k y 1b).

Los Rangers de Texas liberaron a Tim Lincecum (1-1, 5.68), quien las rendía en la sucursal AAA, Round Rock Express, como coequipero de Yovani Gallardo. El dos veces Cy Young, en el umbral de sus 34 años -los celebrará el 15 de este mes-, no es visto en las Mayores desde que compiló 2-6 y 9.16, en 2016, para los Angelinos de Anaheim.

El dominicano Lendy Castillo, 0-1 y7.88 en 13 juegos con los Cachorros de Chicago en 2012, adición de los Generales de Durango a su rotación de abridores que incluirá a un brasileño (Tiago Da Silva), un cubano (Francisley Bueno), el estadounidense Mickey O’Brien y un azteca, a escoger entre Rodolfo Aguirre, Édgar Torres y Sergio Sierra.

MURIÓ Bruce Kison, lanzador diestro que cotizó alto en los setenta y ochenta y que aportó para que los Piratas de Pittsburgh conquistaran las Series Mundiales de 1971 y 1979, ambas contra los Orioles de Baltimore. Tenía 68 años y algún tiempo luchando contra un cáncer que finalmente lo doblegó, en Bradenton, Florida.

Dejó cifras bastante decentes: 115-88, 12 rescates y 3.66 en 9 campañas con los Bucaneros, 5 en las filas de los Ángeles de California y 1 para la causa de los Medias Rojas de Boston, entre 1971 y 1985. En postemporada, registró 5-1 y 1.98 en carreras limpias en 10 intervenciones.

“LO están haciendo bien. Soy fanático de todos, no solamente los puertorriqueños, también de los latinos”. ¿Quién lo dijo? A) El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. B) Roberto Alomar, ex bigleaguer entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown. C) Iván Rodríguez, ex receptor de élite y cuyo hijo, Derek, debutó como serpentinero con los Gigantes de San Francisco.

La respuesta en caliente: el ex segunda base, Roberto Alomar, aludiendo el auge de sus paisanos en Grandes Ligas con peloteros jóvenes de la talla de Francisco Lindor, Javier Báez, Carlos Correa.

ENTRE suspensivos.- En la Liga Internacional AAA, en la filial de Filadelfia, Lehigh Valley, Joey Meneses (.296, 9, 27) continúa en “slump”, pero en sus recientes dos juegos en que se fue de 9-1, mandó a la goma a tres… Ahí mismo, Giovanny Gallegos (0-1, 5.50) sacó por la vía del ponche 7 de 8 outs, en un triunfo de Scranton (Yanquis) versus Toros de Durham (Tampa Bay)… Y el receptor Armando Araiza, un excelente defensivo, fue ascendido por los Orioles a Norfolk, no obstante un flojo .150 y 3 empujadas en AA, con el Bowie Baysox… En la Liga de la Costa del Pacífico (AAA), el cátcher Alí Solís (.194, 0, 2) no termina por agarrar su paso con los Cachorros de Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico, en donde en tres ocasiones ha estado a la lista de lesionados.