Tirabuzón - Noroeste

Tirabuzón

Dodgers debutarán a Manny Bañuelos

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- ¿Qué sigue para Adrián González (.237, 6, 26)? El retiro parece lo más sensato a sus 36 años y malestares en la espalda, salvo que quiera y pueda encontrar acomodo como suplente de un primera base conocido. Todavía es un Guante de Oro.

Aparte de que el rol de emergente le acomoda, según lo acumulado a su paso por los Mets de Nueva York que hoy lo desechan (.500), 8-4, con dos remolcadas y una anotada. Y en 2017 con los Dodgers (9-3), 333 y dos producidas.

Por otro lado, habría que apuntar que, irremediablemente, transita la curva de la vida útil promedio de los bigleaguers aztecas en el Big Show, que no es algo escrito en el libro de los Dioses.

Mire usted: Roberto Ávila y Aurelio Rodríguez se fueron poco después de los 35; Jorge Orta aguantó hasta los 36 y fracción; el cátcher Alejandro Treviño tenía 33 y Erubiel Durazo, muy fastidiado por las averías físicas, apenas 31.

Historia aparte la de su antecesor Vinicio Castilla, quien se dio el gusto de pegar algunos macanazos a los 39, dejando números superados por el hoy fuera de la jugada, excepto los 320 bambinazos.

Al “Titán”, quien vino a menos en ese renglón tras conectar 30 o más entre 2007 y 2010 de sus buenos tiempos con los Padres de San Diego, faltaron 3 y tres anotadas para redondear el total (1000) que concede pase automático a la élite del establecimiento.

JAIME García (2-4, 5.57) enfrenta este martes por primera vez en su carrera a los Rays de Tampa Bay y será como visitante, arrastrando una racha de 8 salidas sin ganar, la más extensa de su vida útil.

No tiene récord personal ante las ex Mantarrayas, pero a varios de sus rivales ya los ha encarado, como el dominicano Carlos Gómez, quien le batea .364 (33-12), el torpedero cubano Adeiny Hechavarría (.345 y 1cp) y el primera base C. J, Cron (.333, 1hr y 1 cp).

García no triunfa desde que se impuso a Rangers de Texas y Reales de Kansas City, 8 y 17 de abril, aunque en su previa, contra los Orioles de Baltimore (6e, 4h, 1c, 3b, 6k), hizo lo necesario para vencer.

EXTRAOFICIALMENTE, trascendió que los Dodgers pondrán esta noche en casa a Manuel Bañuelos, a casi tres años de su debut, para abrir frente a los Rangers de Texas y el veterano dominicano Bartolo Colón (3-3 y 4.16).

El zurdo, 6-3 y 3.45 en AAA en 2018 en la sucursal AAA, Oklahoma City, se presentó en el Big Show el 2 de julio de 2015, promovido por los Bravos de Atlanta y logró su primer triunfo versus Nacionales de Washington (5.2, 2h, 0c, 7k, 0b). Y se despidió el 6 de septiembre con una derrota ante los mismos capitalinos (2e, 5h—2hrs--,6c, 3k, 1b).

Luego se embarcó en un largo recorrido que lo llevó a filiales de Angelinos de Los Ángeles y Dodgers, que lo firmaron el 14 noviembre de 2017 y lo sacaron de trabajar de la Liga Mexicana del Pacífico, donde días atrás inició y ganó su única apertura en Los Mochis, para los Tomateros de Culiacán.

TRES de tres: La novedad es que no hay “novedad” en el asunto de Roberto Osuna y por quinta semana consecutiva el comisionado Rob Manfred aplazó sus conclusiones y fallo. Si finalmente lo atiende, el venidero lunes, coincidirá con el del juez que citó para ese día a quien se le inhabilitó hace un mes y 4 días por agredir a una mujer que le llevó la contraria.

El cubano Joe Álvarez, subcampeón en 2014 en el timón de los Pericos de Puebla, que en 2017 hizo aceptable labor al frente de los “benjamines” Generales de Durango y amarrado para debutar en 2018-2019 con los Venados de Mazatlán, fue presentado ayer por los Guerreros de Oaxaca, rumbo al otoño 2018.

Pertinente aclaración del colega e historiador Horacio Ibarra: Sultanes-Leones, es otra posibilidad de serie final ya vista en la Liga Mexicana, en 2006 y 2007, cuando se repartieron los títulos más recientes para ambas organizaciones. También se manifestó, en el mismo sentido, el lector de Tijuana, Sergio Navarro.

EN seguidillas.- Aunque sus números digan lo contrario, Giovanny Gallegos (0-1, 4.91) ha tirado muchos strikes en AAA, enrolado en el Scranton de la Liga Internacional: 21 chocolates en 11 innings… El cátcher Alí Solís (.179, 0, 2) sólo ha consumido 6 turnos y en blanco para los Cachorros de Iowa, desde que regresó de su tercera estancia en la lista de lesionados, el 26 de mayo… Los Atléticos de Oakland llamaron nuevamente de AAA al jardinero que el ciclo anterior vieron un rato en Ciudad Obregón y alrededores: Jake Smolinski.

