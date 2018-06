Tirabuzón - Noroeste

Tirabuzón

Inhabilitan Dodgers a Manny Bañuelos

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- Los Dodgers de Los Ángeles cancelaron el regreso a Grandes Ligas después de casi tres años de Manuel Bañuelos (6-3, 3.45) y concedieron una segunda oportunidad, anoche contra los Rangers de Texas, al zurdo novato Caleb Ferguson (0-0, 21.60), quien empezó a escribir su historia hace unos días en Pittsburgh, regalando 3 bases por bolas y golpeando a uno en menos de dos capítulos.

A cambio de eso, mandaron al siniestro de 27 años oriundo de Gómez Palacio, Durango, a la lista de inactivos temporales, sin proporcionar más detalles, milenaria costumbre en el nivel inferior a las Mayores.

Bañuelos es líder de la principal sucursal de los californianos, Oklahoma City, en triunfos, efectividad, ponchados (71) y whip (1.27), además de ocupar justo el décimo lugar en el top ten de la emblemática Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Lesionado no está el ex prospecto de los Yanquis y es una lástima que los Dodgers no aprovechen uno de sus mejores momentos en la lomita, cuerpo y espíritu, conocida su tendencia a las averías físicas.

EN su primer juego desde el 11 de mayo, Japhet Amador (.206, 5, 13) se fue de 1-0 con dos bases por bolas y una empujada, para las Águilas de Rakuten que derrotaron 5-1 a los Dragones de Chunichi, en la Liga Japonesa del Pacífico.

De vuelta de las menores, donde bateó .302 con 2 jonrones y 5 producidas en 7 cotejos, el bateador designado mandó a la goma a uno en el primer inning, negociando boleto con las bases repletas.

Amador se ha perdido 26 juegos en su tercera temporada en la nómina de Rakuten (20-38), que carga con el farol rojo prácticamente desde el despegue, fastidiado por malestares en la rodilla izquierda que estoicamente soporta sus 140 kilos.

La cadena de lesiones del sud bajacaliforniano en territorio nipón es más larga que las colas de espontáneos vendiendo su voto a las afueras de las oficinas del PRI, pero en 2017 le alcanzó para conectar 23 vuelacercas—marca para un azteca por aquellas latitudes—y 65 impulsadas, promediando .237, en 121 juegos.

TRES de tres: “La Liga Mexicana del Pacífico sesionará hoy miércoles en Guadalajara, por los rumbos de Zapopan, Jalisco, próximamente la nueva sede de los poderes que en todos estos años han despachado en Empalme, Hermosillo, Navojoa y Culiacán.

Los Dodgers traen de arriba para abajo al pitcher ambidiestro Pat Venditte (0-0, 8.31), de gratos recuerdos en Los Mochis y Mexicali. Este año lo han llamado cuatro veces de su sucursal AAA, Oklahoma City,aunque apenas ha lanzado poco más de cuatro innings.

Y en el apunte del colaborador Gustavo Olague, un botón de muestra sobre la penetración del béisbol en el “viejo continente”: “Al día de hoy, los líderes en las diferentes ligas europeas de béisbol, son: Inglaterra-London Mets, Suiza: Zurich Barracudas, Suecia: Solvesborg, España: Tenerife, Noruega: Pretender Rascals, Holanda: Curacao Neptunus, Lituania: Minsk, Italia: Bologna, Alemania Bundesliga Norte: Bonn, Alemania Bundesliga Sur: Heidenheim, Francia: Montpellier, Filandia: Helsinki Mets, República Checa: Draci Brno, Austria Este: Vienna Metrostars y Austria Oeste: Dornbirn”.

“ESTÁN tratando de aguantarlo porque están en medio de una temporada y están compitiendo. Pero no luce bien”. ¿Quién lo dijo? A) El columnista argentino radicado en México, Jorge Fernández Menéndez, respecto al candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade. B) Pedro Gómez, de ESPN, en un diagnóstico de un legionario famoso del Big Show. C) Agustín Castillo, cronista en casa y en gira de los Diablos Rojos de la CDMX.

La respuesta en caliente: el periodista Pedro Gómez, hablando de los Angelinos de Los Ángeles, Anaheim y puntos intermedios y su millonaria contratación, el japonés Shohei Ohtani, mencionado para la esperanzadora cuanto temida operación “Tommy John”.

OBSERVACIONES.- Recién desempacado de AAA, el jardinero José Cardona (.333, 1, 3) fue inhabilitado 7 días por Frisco RoughRider, finca AA de los Rangers, en la Liga de Texas. El regiomontano bateaba .228 con 3 jonrones y 13 impulsadas en 47 juegos para Round Rock Express, en la Liga Internacional … Vinny Nittoli, pitcher derecho de Liga Independiente, refuerzo de los Saraperos de Saltillo, quienes tienen a varios elementos sudando la camiseta, entre ellos, el dominicano Alex Valdez (.357, 7, 27). Nittoli compilaba 3-2 y 3.21, 38 ponches y 6 boletos con el St. Paul, cuando aceptó venir a la LMB… El Charro de Jalisco el pasado invierno, Jabari Blash (.167, 0, 0), sigue batallando para sacar rápido el tolete en Grandes Ligas, en las filas de los Serafines.

