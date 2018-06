Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Octavo jonrón para Amador; Osuna en la corte

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F._ Japhet Amador (.221, 8, 19) redondeó su primera semana desde que regresó de la lista de lesionados con un jonrón, un sencillo y dos impulsadas en tres viajes, para convertirse en artífice de la victoria de las Águilas de Rakuten, 8-0, sobre los Tigres de Hanshin, en la Liga Japonesa del Pacífico.

Su bambinazo lo atizó en el cuarto inning, sin nadie en circulación, y agregó imparable productor de una en las postrimerías, para completar un balance semanal de 19-5 (.263), 3 cuadrangulares y 6 producidas en seis cotejos.

Con sus 8 palos de vuelta entera en un año en que se ha perdido 26 cotejos, Amador suma 40 en 197 juegos y 662 turnos, tres menos que la marca para un mexicano impuesta en 362 y 1321 por el ex bigleguer Luis Alfonso Cruz (.244, 43, 176).

EL comisionado Rob Manfred ha sacado la vuelta al caso de la vida real de Roberto Osuna, en la congeladora desde el 8 de mayo. Tantas, como en cuatro ocasiones en que postergó sus conclusiones.

Hoy lunes, el cerrador de los Azulejos de Toronto comparecerá en la corte y dependiendo lo que resulte, la autoridad de Major League Basseball, se supone, finalmente agarrará al toro por los cuernos.

Enfriado el asunto y por varios antecedentes en el mismo gremio con desenlaces relativamente felices, ya no se percibe tan catastrófico, sin embargo, el joven sinaloense no saldrá ileso de una situación que bajaron sus bonos en un país de primer mundo, como el canadiense.

Incluso, hay quienes piensan que los días de Osuna estarían contados en la organización que le cambió hábitos y costumbres en 2011, cuando invirtieron unos 4 millones de dólares para firmarlo, según se dijo en su momento.

EL convaleciente Luis Cessa (4e, 2h, 0c, 4k, 0b) rindió una salida espectacular, su segunda de rehabilitación, para el Trenton Thunder, sucursal AA de los Yanquis de Nueva York, después de batallar con los jóvenes de clase A (1.2e, 3h, 2c, 4b, 1k).

Su recuperación de una lesión en la zona del abdomen ha llevado más tiempo de lo previsto, justo dos meses y de la que se resintió en su segunda estancia de 2018 en las Mayores, donde registra 0-0 y 4.50 en tres apariciones.

La siguiente asignación del diestro de 26 años que ha sufrido para mantenerse sano, está agendada para el próximo jueves, probablemente con el Scranton/Wilkes-Barre, en la Liga Internacional AAA.

“TE deseo toda la suerte del mundo, ve por ellos”. ¿Quién lo dijo? A) Espontáneo cuanto sorpresivo apoyo de Pete Rose a ya sabe usted quien. B) El ex seleccionado de Estados Unidos, Landon Donovan, poniéndose la verde. C) Fernando Valenzuela Anguamea, desde su trinchera en Los Ángeles, al mánager de sus Tigres de Quintana Roo, Tim Johnson.

La respuesta en caliente: Pete Rose (4,256), líder de hits de todos los tiempos en Grandes Ligas, respaldando en un video al candidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, quien a diferencia de dos que tres que viven del beisbol, habla de pelota un día sí y otro también.

OBSERVACIONES.- No fue ni por asomo una presentación para presumir (5e, 6h, 5c, 3b, 4k) la de Yovani Gallardo (0-0, 9.00) con los Rangers de Texas, pero como en toda actividad terrenal, el michoacano que no tuvo decisión ante los Rockies de Colorado, esperemos reciba no una más, sino varias oportunidades… El taponero de los Venados de Mazatlán, Nick Struck (3-0, 3.09), entró al quite como relevo intermedio o preparador en 9 de los 12 desafíos de los Sultanes en los Playoffs ante Acereros de Monclova y Toros de Tijuana.