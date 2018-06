Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Vizcarra batea .1000 en series finales

Juan Alonso Juárez

21/06/2018 | 00:01 AM

MÉXICO, DF._ El piloto de los Leones de Yucatán, Roberto Vizcarra, batea .1000 en series por el gallardete: de 2-2 en la Liga Mexicana, 2013 y 2015 en el mando de los Tigres de Quintana Roo y la obtenida en la Liga Mexicana del Pacífico con Águilas de Mexicali, en 2016-2017.

Pero es la primera vez que llega a la instancia final dirigiendo desde el principio de una campaña, allá y acá. En 2013, reemplazó a Matías Carrillo, en 2015 al americano Jerry Royster y en invierno a Gil Velázquez.

Además, Vizcarra aspira a convertirse en el primer estratega nacional campeón con los melenudos de la blanca Mérida. En 1957, la autoría fue del venezolano Óscar García; en 1984, del cubano Carlos Paz y en 2006, los honores se los llevó el puertorriqueño Lino Rivera.

Su contraparte, el panameño ex bigleaguer Roberto Kelly, ganador de 3 anillos de Serie Mundial como coach de los Gigantes de San Francisco (2010, 2012 y 2014) y quien todavía en el receso, rumbo a la actual temporada en el Big Show, fue mencionado para el timón de los Yanquis de Nueva York, va por su primer título.

En la Liga Mexicana, en 2004, estuvo al frente de los Diablos Rojos como sustituto del dominicano Bernardo Tatis y perdió en la final del sur ante los Piratas de Campeche (4-3), dirigió en clase A de los Gigantes de San Francisco y a Panamá en las eliminatorias para el Clásico Mundial 2017.

SERGIO Romo (1-2, 4, 5.46), no conseguía un rescate en las Mayores, desde que salvó 4 de 4 en 2016 para los Gigantes. Nuevamente con cargo de taponero, en el bullpen de los Rays de Tampa Bay, lleva 4 al hilo tras fallar en 4 oportunidades.

Otra: Al borde del precipicio, el zurdo de los Azulejos de Toronto, Jaime García (2-6, 7.00), llegó justo a 10 aperturas en la penumbra, en un periodo en que tiene 0-6 y 7.00 en carreras limpias. Lo único rescatable en ese lapso son actuaciones frente a Filadelfia (7e, 5h, 1c, 0b, 7k) y Baltimore (6e, 4h, 1c, 3b, 6k).

Una más: Después de probar las delicias del “Big Show” durante un mes, Daniel Castro (.370, 0, 13) ha vuelto por sus fueros en su “exilio” y en sus pasados cuatro juegos, iba de 17-7 (.467), 2 impulsadas y 3 anotadas con los Isotopos de Albuquerque, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Y, los Charros de Jalisco hicieron más denso el tráfico en la receptoría, obteniendo de los Venados de Mazatlán al experimentado Érick Rodríguez. El regiomontano se verá las caras con Gabriel Gutiérrez, Carlos Rodríguez y el prospecto de los Atléticos de Oakland, Santiago Chávez.

“TEMPRANO en la mañana al enterarme de la hazaña que había alcanzado, lo felicité vía Twitter”. ¿Quién lo dijo? A) El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, sorprendido por encuestas que dan ventaja de más del 50 por ciento a AMLO. B) Juan Marichal, ex lanzador ligamayorista y ocasional comentarista en televisión. C) El dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, complacido por el “rating” a nivel orbe de su comentarista, Zague, quien presume “vivir lejos”.

La respuesta en caliente: Juan Marichal, inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, reconociendo sin ambigüedades a su paisano Bartolo Colón, quien le arrebató la marca de victorias para un dominicano en Grandes Ligas.

ENTRE suspensivos._ El ascendente Marco Estrada (4-6, 4.66) está programado para mañana viernes, en el primero de la serie de los Azulejos de Toronto en Anaheim… Ahí mismo, cerca de Disneylandia, el domingo, García (2-6, 6.16) tendrá otra oportunidad… De acuerdo a Roberto Espinoza (StrikeOut), Leonardo Clayton es el nuevo gerente deportivo de los Pericos de Puebla. En 2013, el sonorense tuvo esa responsabilidad con los Broncos de Reynosa y terminó uniformado como piloto emergente, luego de despedir a Homar Rojas… Roberto Ramos (.304, 17, 43), el mismo que el 30 de marzo 2015 se voló la barda para dejar tendidos a los Diamondbacks de Arizona, en juego de exhibición en Hermosillo, ganó el “Derby” de la especialidad en el Juego de Estrellas, en clase A avanzada.