Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Manny Bañuelos está que corta en AAA

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, DF._ Los Dodgers de Los Ángeles han recuperado mucho terreno en la división Oeste, tocando ya la puerta al líder Diamondbacks de Arizona y sin la participación de Clayton Kersaw, Rich Hill y el campocorto Corey Seager, descartado lo que resta de actividad esta temporada.

Pero también ignorando a Manuel Bañuelos (8-3, 2.88), quien a los 27 años vive su mejor momento en las menores, por encima incluso de sus días y noches en que las rendía como prospecto élite de los Yanquis de Nueva York.

El zurdo lleva cuatro triunfos consecutivos tirando para la filial Okahoma City, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, no permitió carreras en sus recientes dos (12e, 15k, 5b) y en sus pasados cinco tiene 4-0 y efectividad de 2.00, con 37 chocolates y 11 boletos en 27 episodios.

Bañuelos, fuera del radar de Grandes Ligas desde su debut en 2015 con los Bravos de Atlanta (1-4, 5.13), es el número cinco del top ten en la liga y líder ponchador con 86 en 72 capítulos, a cambio de 24 bases por bolas.

TODAVÍA generando muchas dudas, Yovani Gallardo (0-0, 15.95) tendrá este sábado la segunda apertura de su etapa ídem con los Rangers de Texas, versus Mellizos de Minnesota, en Minneápolis.

En su reaparición en el Big Show, el pasado domingo en el Globe Life Park de Arlington, los Rockies de Colorado le aplicaron un castigo de 6 hits y 5 carreras limpias, en 5 tandas, escapando sin decisión, de milagro.

De por vida contra los Twins que hoy dirige el Salón de la Fama y Mánager del año 2017, Paul Molitor, registra 4-0 y 3.35,incluso una blanqueada de 5 hits y 12 ponches, hace 8 años, el 24 de junio de 2010.

TRES de tres: El mánager de los Azulejos de Toronto, John Gibbons, duda en poner mañana a Jaime García (2-6, 6.16), en principio, anunciado para el último de la serie, en Anaheim y muy agobiado por una abstinencia de 10 juegos sin ganar.

En el bullpen de los Diamondbacks de Arizona, haciendo causa común con Jorge de la Rosa (0-2, 3.47), Fernando Salas (4-4, 3.97) ha levantado su nivel luego de caer en un bache. En sus pasados 10 relevos, iba 1-0 con 1.08 en carreras limpias, 6 chocolates y 3 pasaportes en poco más de 8 rollos.

Japhet Amador (.226, 8, 19) sólo ha actuado en un juego en la presente semana, ayer viernes y se fue de 2-1 y una bases por bolas, mientras las Águilas de Rakuten perdían 8-7 ante los Luchadores de Nippon Ham.

“CREO que obviamente mi ira me ha quitado lo mejor de mí y me ha hecho tener decisiones estúpidas, no me parece que yo deba ser esta persona furiosa”. ¿Quién lo dijo? A) El presidente de la Liga Mexicana, Javier Salinas, en estado de alerta por lo que usted sabe. B) Hunter Strickland, cerrador de los Gigantes de San Francisco. C) Alberto Uribe, propietario de los Toros de Tijuana, donde fuera del pequeño bat boy, José Burgos, y el anunciador Jorge Niebla, nadie está seguro.

La respuesta en caliente: Hunter Strickland,tras fracturarse un dedo de la mano derecha con la que intencionalmente golpeó una puerta, molesto por desperdiciar una oportunidad de rescate frente a los Marlins de Miami. Estará inactivo un par de meses.

ENTRE suspensivos.- Confirmando su fama de carabinero para las grandes ocasiones, además de sus cualidades defensivas, el cátcher de los Leones de Yucatán, Sebastián Valle (.203, 6, 18), batea .324 con 3 jonrones y 6 impulsadas en los playoffs, incluyendo serie final… Sin reporte de lesión, el mánager de Sultanes, el panameño Roberto Kelly, no utilizó en los dos primeros juegos a Sebastián Elizalde y lo curioso es que en el róster activo, la aún promesa de los Rojos de Cincinnati, aparece como receptor, al lado de Arturo Rodríguez, Ángel Chavarín y Luis Flores… Al mal tiempo, buena cara, dirán en la LMB, presumiendo cobertura de “carro completo” desde el estadio Monterrey, a partir de hoy: En televisión abierta, AMASTV -TV Azteca- y tres cadenas yucatecas y en la restringida, TDN, Multimedios y AYM Sports; en internet, Cinépolis Klic y Facebook y en radio, RASA.

