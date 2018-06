Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Hermanos, jugador y ampáyer, en la final LMB

Juan Alonso Juárez

29/06/2018 | 00:01 AM

MÉXICO, DF._ Aferrado a un clavo ardiendo, Yovani Gallardo (1-0, 12.08) tendrá esta noche su segunda salida para los Rangers de Texas, en el primero de la serie contra los Medias Blancas de Chicago, en Arlington.

En su presentación, el pasado sábado en Minneápolis, su accionar no fue muy distinto al de sus actuaciones con los Marineros de Seattle en 2017 (5.1, 6h, 4c, 3k, 2b), pero le alcanzó para saborear las mieles del triunfo, diría el clásico, por primera vez en casi un año.

En su trayectoria, que registra 114 victorias -la tercera mejor cifra entre aztecas, detrás de Fernando Valenzuela (173) y Esteban Loaiza (126)- ante los “Patiblancos” que dirige Ricardo Rentería, tiene 1-1 y 4.79 en 4 aperturas.

EN los hechos con la mejor ofensiva del establecimiento, el mánager de los Generales de Durango, Matías Carrillo, apuesta a tres brazos importados para dar viabilidad a una rotación abridora en la que por el momento hay cuatro seguros.

Los aludidos son el ex cerrador del año del circuito en 2014, el brasileño Tiago Da Silva (7-1, 3.19), el cubano Francisley Bueno (0-5, 5.77), que quedó a deber y mucho, el norteamericano Mike O’Brien (1-0, 4.41) y Rodolfo Aguirre (2-3, 4.39).

Hay una vacante que están disputando varios, entre ellos, el zurdo Édgar Torres (1-2, 6.30), Martin Sotelo (1-1, 11.51) y hasta el México-estadounidense Daniel Gutiérrez (0-3, 72.00), quien en sus tres inicios en el Primavera, en uno aguantó un inning y fracción y en dos de plano lo botaron en el primero.

Carrillo carece de un taponero confiable desde que cambiaron a Josh Lueke (1-0, 11, 2.77) a los Acereros de Monclova, pero con la reciente adquisición del dominicano y damnificado de la sacudida en Tijuana, Juan Sandoval, aspira a cubrir ese hueco que no pudo llenar el venezolano Mayckol Guaipe (0-1, 2, 6.48).

EN su segunda asignación de rehabilitación con los Caballeros de Charlotte, filial AAA de los Medias Blancas, Miguel Ángel González abrirá hoy versus Bravos de Gwinett. En su primero, no tuvo problemas (3e, 1h, 0c, 1k, 1b) ni con el hombro, ni con la artillería de Toledo Mud Hens (Detroit).

Otra: Giovanny Gallegos (0-0, 0.00) tuvo la mejor actuación de su aún breve viaje por el Big Show, en una causa perdida de los Yanquis en Filadelfia, sacando por la vía del ponches 6 de 9 outs, cediendo dos hits y no otorgó boletos.

Una más: Manuel Bañuelos (8-4, 3.14) vio interrumpida una racha de cuatro victorias, tirando para los Dodgers de Oklahoma City, superado por Nashville Sounds (Milwaukee). Lo rescatable para el duranguense (5.1, 8h, 4c, 5k, 1b) fue su confirmación como líder ponchador (91) en la Liga de la Costa del Pacífico (AAA).

Y, como ya es costumbre, los Yanquis no aguantaron mucho a Luis Cessa (0-1, 5.00), quien no terminaba de ducharse después de su breve desempeño frente a los Filis (3e, 5h, 3c, 2k, 2b), cuando le entregaron el boleto de regreso a la sucursal Scranton/Wilkes-Barre, en la Liga Internacional AAA.

“ÉSTA es mi vida, y no le quito la basura a nadie. Hago lo que quiero.” ¿Quién lo dijo? A) El ex toletero dominicano Samuel Sosa, en entrevista con Sports Illustrated. B) Gerardo Benavides Pape, moviendo sus piezas en el “corredor” Monclova-Puebla. C) El dueño de los Algodoneros de Delicias, Rafael González, en la Liga Estatal de Chihuahua, tras despedir al manager más exitoso en el beisbol profesional, Francisco “Paquín” Estrada.

La respuesta en caliente: Samuel Sosa, respondiendo a críticas y críticos por usar una crema blanqueadora que ya se ve y se siente en su rostro que era de “ébano”. Algo así como lo que hacía Michael Jackson, que murió “blanquito”.

OBSERVACIONES.- Hoy viernes, simultáneo al festejo de los primeros campeones 2018, la Liga Mexicana celebrará en Mérida, Yucatán, un Juego de Estrellas protagonizado por hombres cuya mayoría entraron en receso hace más de un mes… Y por si algo faltara en el atípico ciclo beisbolero en la LMB, el colega de Monterrey, Héctor Bencomo, destapó otra rareza de la picaresca nacional: los hermanos Madero, el ampáyer Vicente y jugador de cuadro de Leones Diego, en la final, alias “Serie del Rey”. Inédito, hasta donde se sabe, en la pelota azteca.