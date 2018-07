Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Toma impulso Romo rumbo a 100 rescates

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- Los Medias Blancas de Chicago suspendieron la rehabilitación de Miguel Ángel González, hasta nuevo aviso, luego de que el derecho se resintió de la lesión en el hombro que lo sacó de circulación el 18 de abril.

González solo tuvo una actuación, el pasado 24 de junio para los Caballeros de Charlotte (AAA) y en principio se le reportó en buenas condiciones, después de enfrentar a Toledo Med Huns (Detroit) y colgar tres argollas con pelota de 1 hit, 1boleto y 1 chocolate.

El estado del jalisciense, quien en 2018 perdió sus tres aperturas en Grandes Ligas, con 12.41 en carreras limpias, será reportado día a día, pero por ahora se ve lejana su reincorporación al elenco que dirige Ricardo Rentería y en donde Joakim Soria (0-2, 11, 2.70) se encarga de bajar el telón.

DESDE que el mánager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, le confió la responsabilidad de salvar triunfos, Sergio Romo (1-2, 8, 4.58) ha consumado rescates en 8 de 9 oportunidades, con 10 chocolates, 4 bases por bolas y efectividad de 2.60 en 15 innings y 16 relevos.

El México-estadounidense no era cerrador de planta desde 2014, cuando logró 24 salvamentos para los Gigantes de San Francisco y con los siete de esta su nueva etapa, llegó a 92 en su trayectoria.

A sus 35 años, Romo no había dado buenas señales en su segunda campaña—primera de inicio—en el bullpen de los Rays, incluso echando por la borda tres victorias en chances aislados en abril y mayo.

TRAS su rompimiento con el club el 2 de mayo, se percibía que algo no andaba bien entre el ex ligamayorista Luis Alfonso Cruz y los Diablos Rojos. Hoy se confirma con el sonorense declarando que no regresará y que piensa reaparecer en la LMP, en las filas del campeón Tomateros de Culiacán.

Otra: Los Saraperos de Saltillo arrebataron a la Liga Norte de México, concretamente, a los Algodoneros de San Luis Río Colorado, a uno de sus grandes animadores, el cubano Josuan Hernández (.359, 11, 51).

Una más: Fuera del béisbol organizado, concretamente de las sucursales de los Padres de San Diego, el jugador de cuadro de los Naranjeros de Hermosillo, Fernando Pérez (.242, 7, 19) levanta presión en la Liga Independiente de la Asociación Americana, enrolado con el Wichita Wingnuts.

Y, ahí mismo, el cincuentón cubano Rafael Palmeiro es más que una figura decorativa del Cleburne Railroaders, según cifras de .267, 3 palos de vuelta entera y 8 empujadas en 23 juegos, haciendo inusitado 1-2 con su hijo treintañero Patrick Palmeiro (.236, 5, 22).

“LA franquicia es inamovible, le pertenece a Yucatán”. ¿Quién lo dijo? A) El ex presidente de la Liga Mexicana y ex directivo de los Leones, Plinio Escalante Bolio. B) Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán y ex jugador de béisbol amateur. C) Juan José Arellano Hernández, propietario de los Leones, en sociedad con su hermano Erick.

La respuesta en caliente: Juan José Arellano Hernández, durante los festejos del cuarto campeonato de los melenudos en la Liga Mexicana y primero en la gestión de los empresarios sinaloenses.

OBSERVACIONES.- Los Yanquis no dispensan mucha paciencia a Giovanny Gallegos (0-0, 3.86), quien detrás de su mejor actuación en las Mayores (2e, 2h, 0c, 0b, 6k), en Filadelfia, los Medias Rojas de Boston le pegaron con tubo en Yankee Stadium (2e, 4h, 1jr, 3c, 1b, 3k) y allá va de vuelta a AAA. . Sujeto de un traslado a mediano plazo, Marco Estrada (4-7, 4.53) tendrá acción mañana en Toronto, contra los Mets de Nueva York.

juanalonsojuarez@yahoo.com

duarteago@hotmail.com