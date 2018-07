Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Arranca el Otoño 2018; Estrada vs. Mets

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- Con sólo dos días de receso de una actividad febril que incluyó Juego de Estrellas, “jonrón derby” y “doble play derby” en Mérida, Yucatán, la Liga Mexicana pondrá en marcha este martes el torneo Otoño 2018, prosiguiendo el experimento que al igual que en los toros, divide opiniones en los tendidos.

Vienen otros 57 juegos de un mini calendario en el que seguramente los “peces grandes” volverán a prevalecer, una historia repetida no de ahora y que por lo que se ve mantendrá su curso en un nuevo formato, susceptible a cuentas alegres.

Los fríos números, como decía el legendario Pedro “Mago” Septién, dan margen para echar las campanas al vuelo, aunque se sepa que la mitad de los contendientes padecen serios problemas para ser competitivos.

TRES de tres: Marco Estrada (4-7, 4.53) enfrentará hoy a un rival al cual nunca ha derrotado, los Mets en jornada nocturna en el Rogers Centre de Toronto. En 7 juegos, aunque solo dos en el rol de abridor, compila 0-2 y un alto 7.41 en carreras limpias admitidas ante los neoyorquinos.

A pesar de estar batallando con su descontrol, Jorge De la Rosa (0-2, 3.04) no pierde su buena estampa como relevo situacional de los Diamondbacks de Arizona. En 26 innings y dos tercios, suma 15 ponches y 12 bases por bolas.

Desde que regresó de larga convalecencia que lo marginó de 26 juegos, Japhet Amador batea .314 (54-17) con 4 vuelacercas y 15 impulsadas en 14 cotejos, para las Águilas de Rakuten, en la Liga Japonesa del Pacífico.

“EN cierta forma, lo veo como mi héroe”. ¿Quién lo dijo? A) El mánager de los Medias Blancas de Chicago, Ricardo Rentería. B) El profesor Miguel Ángel Mesura Báez, confiado en que AMLO resucite a los Algodoneros de Guasave. C) Fernando Valenzuela Anguamea, quien este año cumple 18 trabajando al lado del ecuatoriano, Jaime Jarrín, en las trasmisiones por radio de los Dodgers.

La respuesta en caliente: Ricardo Rentería, México-estadounidense, elogiando al lanzador dominicano Bartolo Colón, de 44 años y quien alcanzó al nicaragüense Dennis Martínez en el primer sitio en victorias (245).

EL relevista y ocasional abridor de los punteros en el Este, Medias Rojas de Boston, Héctor Velázquez (6-0, 2.32), continúa sumando “adeptos” rumbo a una candidatura para Novato del Año en la Liga Americana.

El problema es que nunca un relevo intermedio ganó la distinción y para muestra dos ejemplos nacionales: Alfredo Aceves (10-1 y 3.54), en 2009 con los Medias Rojas y Óscar Villarreal (10-7, 2.57), en 2003 como debutante de los Diamondbacks.

Puede suceder, desde luego, pero los expertos del Big Show y los no tanto, que lo hay en todos lados, normalmente se inclinan por jugadores de posición, abridores y ocasionalmente, cerradores.

ENTRE suspensivos.- Miguel Ángel González (0-2, 12.41) continúa en observación y con pocas posibilidades de un pronto regreso con los Medias Blancas de Chicago, resentido del hombro… Los Cardenales de San Luis devolvieron a AA al infielder, a Ramón Urías (.221, 3, 8), tras un discreto desempeño para el Memphis, en la Liga Internacional AAA. En AA, batea .310, 3 bambinazos y 15 empujadas con el Springfield… Llegó a México supuestamente para los Diablos Rojos, con quienes hizo la pretemporada, sin embargo, el lanzador ex ligamayorista panameño, Enrique Burgos, debutará en la LMB en el bullpen de los Guerreros de Oaxaca. Entre 2015 y 2016, tuvo 3-4 y 5.27 de efectividad en 73 juegos, todas en el rol de relevista, con los Diamondbacks… El veterano receptor, Iker Franco, se unió a la no muy corta lista de legionarios que han actuado para Tigres y Diablos Rojos y viceversa. Desde 1999 y hasta 2017 siempre defendió la causa de los Felinos, que no lo requirieron para el Primavera 2018, después de rendir los números más flojos de su vida: .157, 3 jonrones y 3 producidas en 17 desafíos.

