Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Preparan regresos de García y Osuna

Juan Alonso Juárez

13/07/2018 | 00:01 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El beisbol japonés entró en un receso de 4 días para dar paso a sus dos Juegos de Estrellas, hoy y mañana y para los cuales no convocaron al bateador designado de las Águilas de Rakuten, Japhet Amador (.259, 12, 30), quien no es visto en los diamantes desde el pasado domingo.

El utility Luis Alfonso Cruz, en 2015, año en que también ganó el Guante de Oro en la segunda base, actuando para los Marinos de Chiba Lotte, es el único pelotero azteca que ha participado en el Clásico de media temporada de los nipones.

Para Amador tampoco hubo acceso al “home run derby”, cuyos protagonistas son elegidos por los aficionados, aunque siendo realistas, al robusto toletero que ha batallado con las lesiones, le vendrá mejor el largo asueto.

INACTIVO desde el 19 de junio, averiado del hombro, Jaime García (2-6, 6.16) inició ayer su rehabilitación (1e, 0h, 2k, 0b), asignado por los Azulejos de Toronto a su sucursal Dunedin, en clase A avanzada.

La intención es que el zurdo tamaulipeco, que cumple su segunda inhabilitación por el mismo motivo en 2018, tenga de dos a tres aperturas en sucursales y llamarlo al equipo grande para después de la pausa del Juego de Estrellas.

Los Azulejos, que también guardan entre algodones a Marco Estrada, preparan el retorno de Roberto Osuna, previsto para el 5 de agosto en la serie contra los Marineros de Seattle, empezando mañana sábado en la filial de la Liga Rookie.

Osuna todavía tiene pendiente el trámite ante las autoridades que conocieron de su exabrupto con una mujer, el pasado 8 de mayo, pero todo indica que al igual que otros penitentes del Big Show, un arreglo con la afectada le evitará la pena de volver a verse tras las rejas, como la madrugada del incidente.

“Y sigo esperando ruido (silbidos) y críticas de aquí en adelante. Es parte del negocio”. ¿Quién lo dijo? A) Gabe Kapler, mánager debutante de los Filis de Filadelfia. B) El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. C) Héctor Flores Martínez, presidente de los Indios de Tecate, sucursal de los Sultanes de Monterrey en la Liga Norte de México, donde los prospectos son “sazonados” a “fuego lento”, en condiciones precarias, según denuncia del colega Héctor Bencomo.

La respuesta: Gabe Kapler, quien no termina por conquistar a los duros aficionados de Filadelfia con todo y que los Filis están dando la sorpresa, encaramados en el primer lugar de la división Este.

TRES de tres: Joakim Soria (0-3, 13, 2.83), Sergio Romo (1-2, 11, 3.95) y Víctor Arano (1-1, 3, 2.45), integran el primer “trío” simultáneo de cerradores mexicanos en las Mayores, donde hubo “parejas” como la de Aurelio López (Detroit) y el zurdo Isidro Monge (Cleveland), en 1979 y 1980; Juan Acevedo (Detroit) y Antonio Osuna (Medias Blancas), en 2002; y Soria y Romo en 2014.

En el escalafón jonronero azteca, Christian Villanueva (.228, 18, 42) se mantiene detrás de las cosechas por año de Vinicio Castilla, Adrián González, Erubiel Durazo y Aurelio Rodríguez. De no perder el paso, terminará el año solo debajo de Castilla y González.

El mochitense Andrés Muñoz (1-0), no ha admitido carreras en cuatro relevos, en 4 entradas y un tercio, desde que los Padres de San Diego lo promovieron a los Misioneros de San Antonio, en la Liga de Texas AA...

OBSERVACIONES._ Luis Urías (San Diego), de 5-2, 1 impulsada y 2 anotadas, por la Liga de la Costa del Pacífico, que se impuso 12-7 a la Liga Internacional, en el Juego de Estrellas AAA y en el que Joey Meneses (Filadelfia) se fue de 3-2 y Manuel Bañuelos (Dodgers) no tuvo acción... Los Pericos de Puebla dieron de baja al receptor Hank Conger, ex bigleaguer que enseñó muy poco, sobre todo a la ofensiva--.200 y 2cp en 13 juegos en el Primavera y .222 sin empujadas en tres en el Otoño. De ascendencia asiática, es un mozalbete de apenas 31 años, pero parece que no guardó nada de las facultades que le permitieron mantenerse siete campañas en las Mayores (.221, 31, 114), con Angelinos, Astros y Rays.