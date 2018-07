Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Hermanos Urías pueden hacer historia

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ De pronto las cosas dieron un drástico giro para dos mexicanos que uno suponía establecidos en el bullpen de los Diamondbancks de Arizona: despidieron a Fernando Salas ( 4-4, 4.50) después de tres malos relevos y Jorge De la Rosa (0-2, 4.78) por debajo del nivel acostumbrado en su nueva faceta.

De hecho, al zurdo de Monterrey, el mánager Torey Lovullo no le había entregado la pelota desde el pasado martes en el Coors Field de Denver, escenario de muchos éxitos del zurdo, pero que ese día fue atrancado por algunos de sus antiguos compañeros (1.2, 5h, 7c), hasta ayer en que sacó un tercio en derrota frente a los Bravos de Atlanta.

Recordemos que ambos prolongaron sus trayectorias en la gran carpa obteniendo un lugar en el róster en los entrenamientos primaverales, pero bien dicen que todo por servir acaba y mientras uno busca acomodo en organización conocida, el otro intenta retomar su paso.

RAMÓN Urías (.341, 7, 25) está quemando la Liga de Texas (AA), al menos en sus pasados 10 juegos en que bateó justo .400 (40-16) con 3 jonrones y 8 impulsadas, para los Cardenales de Springfield.

El jugador de cuadro, de las exportaciones de los Diablos Rojos en la época post Roberto Mansur, tiene el pendiente de que no pudo establecerse en AAA (.221, 3, 8), aunque no sería el primero en brincar de AA al Big Show.

Si lo logra y se cumplen los pronósticos favorables a su hermano Luis, que ayer estuvo en el Juego de las Futuras Estrellas en Washington, sería la cuarta pareja de consanguíneos aztecas en el Big Show, detrás de los Romo, Vicente y Enrique; Treviño, Carlos y Alejandro y Adrián y Édgar González.

Y en más de quienes hacen antesala, en su segunda apertura tras una estancia en la lista de lesionados, Manuel Bañuelos (8-4, 3.45) se involucró en un incidente que de vez en cuando sucede en un beisbol donde más que ganar, la prioridad es el desarrollo de sus protagonistas, una bronca.

Por ello, el zurdo que trabaja para los Dodgers de Oklahoma City, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, se fue rápido a las duchas (2.1, 2h, 1c, 4k, 3) junto con su eventual rival, Scott Heineman, veinteañero que los Rangers de Texas foguean en su sucursal Round Rock Express.

TRES de tres: Hacía tiempo que los Cardenales de San Luis no tiraban a la vía con el tren en marcha a un piloto, 23 años, lapso en el que el antecedente al despido del ex receptor Mike Matheny, el también ex cátcher Joe Torre, ganó poco después 4 Series Mundiales con los Yanquis de Nueva York y el ahora retirado Tony LaRussa, dos (2006 y 2011) para ellos, antes de entregar la estafeta al hoy defenestrado.

El Relevista del Año 2014 en la LMB, el brasileño Tiago Da Silva (2-0, 1.04) ha vencido como abridor en 9 de 10 decisiones para los Generales de Durango, con 2.75 de efectividad, en 2018. En el Otoño, suma 20 chocolates y 0 boletos en 17 entradas y un tercio.

En otro de sus inicios fríos, el veterano de los Tigres de Quintana Roo, Pablo Ortega, mordió el polvo en sus primeras tres aperturas, admitiendo 28 imparables—incluso, 5 jonrones—y 20 carreras en 11 innings y un tercio.

AL ex ligamayorista y legionario en Japón, Luis Alonso Mendoza (0-1, 3.12), le está costando sacar triunfos en su debut en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos, si bien en términos generales su desempeño ha sido aceptable.

Solo tiene una victoria en 9 participaciones y la consiguió en el torneo Primavera en que registró 1-0 y 4.76 en carreras limpias en seis inicios. Y recién perdió su primera decisión (6.1, 8h, 4c, 4k, 2b) en Monclova, arrastrado por una mala racha de los capitalinos.

EN seguidillas._ En 10 juegos, el ex bigleaguer Delmon Young (.302, 3, 15) superó con los Pericos de Puebla sus cifras que no le permitieron hacer “huesos viejos” en la trinchera de los Acereros (,291, 2, 14) en 21... El zurdo mazatleco Édgar Osuna, sin actividad en lo que iba del año, reapareció con 5 innings de 3 hits y 1 carrera versus Tijuana con los Leones de Yucatán. En 2017, arrancó 5-0 en la rotación de Algodoneros de Unión Laguna y cerró sucumbiendo en 9 al hilo, 5 a cuenta de los actuales campeones... los Generales solamente aguantaron una actuación al cubano Francisley Bueno (0-1, 11.23), posterior a un 0-5 y 5.77 en el Primavera.

