Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Noche de estrellas en MLB; jonrón de Amador

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- La noche del martes es del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el número 89, a disputarse en Washington y, a querer o no, la ausencia de legionarios mexicanos le resta algo de interés entre los de luneta y gayola, acá de este lado.

De cualquier manera, no estará de más que usted sepa que es el primero desde 1969, cuando la Liga Nacional prevaleció 9-3 y el número 5 en la capital estadounidense, aunque el escenario natural de hoy, el Nationals Park, abrirá sus puertas por primera vez al evento.

La Nacional llegó a tener amplia ventaja con un dominio abrumador en los setenta, ochenta y noventa, pero las figuras del llamado “joven circuito” tomaron el control de la misma forma y tras imponerse en 1997, ganando 17 de los pasados 20.

Venezuela (8) y Puerto Rico (6) encabezarán el contingente de latinos, enviando hasta un sorprendente tercer lugar a República Dominicana (4). El primera base de los Medias Blancas de Chicago,José Abreu, quien será titular, representará a Cuba.

Al igual que en su anterior asignación, en 2006 en Pittsburgh, donde la Americana ganó 3-2 y Michael Young fue el más valioso, el umpire zacatecano Alfonso Márquez será el único azteca en existencia en el diamante.

Y, salvo que empataran, como en 1961— a causa de la lluvia en Fenway Park de Boston-- y 2002 en Milwaukee—11 entradas--, el resultado del Clásico de media temporada, inclinará la balanza en un contexto de 43 victorias por bando.

JAPHET Amador disparó un jonrón solitario, su décimo tercero de la temporada, para empatar la pizarra 1-1 en el quinto inning y ayudar en el triunfo de Águilas de Rakuten, 3-2, sobre Marinos de Chiba Lotte, en la reanudación de la actividad del rol regular en el beisbol japonés.

El batazo, a lo profundo del jardín central, fue el único imparable en cuatro oportunidades para el bateador designado, quien tenía más de una semana sin jugar, dejando sus números en .259 y 31 impulsadas.

También hubo buenas noticias del primera base, Efrén Navarro (.316, 0, 5), todavía reciente contratación de los Tigres de Hanshin, que perdieron 4-3 frente a los Gigantes de Yomiuri, en la Liga Central.

El ex ligamayorista, que en abril de este año consumió algunos turnos con los Cachorros de Chicago, conectó dos hits, mandó a dos a la goma, negoció dos bases por bolas anotó un par, en tres viajes legales.

TRES de tres: En Durango ya conocieron el lado de Jorge Vázquez (.238, 3, 6) que ha impedido un desarrollo pleno de sus facultades. El “Chato” no era materia dispuesta para el mánager de los Generales, Matías Carrillo, desde el 8 de julio.

Arrastrando la reputación, después de padecer barridas en Laredo, Texas y Monclova, los Diablos Rojos regresan a casa para dos compromisos que en el papel se prestan para eventual cobro de los “platos rotos”: Algodoneros de Unión Laguna y Generales. La escuadra de Torreón llega al “Fray Nano” también en apuros, 5 tropiezos al hilo.

Apretando el botón del pánico, los Tigres de Quintana Roo (3-9) botaron al “francés” Jason Bourgeois (.250, 0, 3) y lo reemplazaron con Dave Sappelt, quien no entró en los planes de los Rieleros de Aguascalientes. Bourgeois se defendió en el primer torneo, según un perfomance de .317, 1 bambinazo, 16 empujadas y 9 robos.

OBSERVACIONES.- El debutante de los Tigres, el zurdo Tyler Alexander (1-1, 1.23) ha tirado 8 innings en dos de sus tres inicios… Julián Ornelas va de 25-10 (.400), 1 jonrón y 4 producidas en 7 juegos, desde que es titular en uno de los prados de los Guerreros de Oaxaca… El primera base de los Acereros, Jesús Castillo (.350, 2, 14) no se lavó las manos como Pilato, pero si las exoneró por su no asistencia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “Por cuestiones fuera de mis manos no podré acompañarnos”, escribió en twitter.

