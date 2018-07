Tirabuzón - Noroeste

Columna

Tirabuzón

Azulejos llevan despacio a Roberto Osuna

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F._ Sin prisas, los Azulejos de Toronto llevan la preparación y/o rehabilitación de su cerrador Roberto Osuna (0-0, 9, 2.93) en las menores, donde ha tirado tres innings en blanco, una en Rookie y dos en clase A avanzada.

Su regreso sigue con fecha de 5 de agosto, que cae en domingo y que de acuerdo a recientes declaraciones del comisionado Rob Manfred , no será alterada, si como se espera, que para esa fecha aún no esté resuelta su situación jurídica.

Es decir, sujeto a proceso por los lamentables sucesos de la madrugada del 8 de mayo, podrá incorporarse al equipo a casi tres meses de su obligada separación del conjunto que ha perdido mucho terreno en la división Este.

HAYA sido como haya sido—se habla de renuncia--, el experimentado Tim Johnson se convirtió en el primer manager en dejar el timón en el Otoño 2018, siendo la primera vez que el americano no termina lo que inició en la Liga Mexicana.

El ex receptor Héctor Hurtado, quien en 2017 cubrió un interinato tras el cese de Roberto Vizcarra con todo y sus dos títulos para la causa, entró nuevamente al quite y con margen de maniobra para demostrar que puede con el paquete.

Johnson debutó en la LMB avanzada la campaña de 1999 con los Diablos Rojos, como reemplazo de Marco Antonio Vázquez y los condujo al título en aquella emocionante serie contra los Tigres disputada en el Parque del Seguro Social.

Y después perdió frente a los mismos felinos las finales de 2000 y 2001, emigrando un año más tarde a Saltillo, para la que sería la despedida de su primera etapa en la liga, abrumado por un revés de los Saraperos versus Tecolotes de Nuevo Laredo, en ronda inicial de playoffs .

“YO le pido a Dios que Vladimir llegue a más de 70 años que me ha dado a mí”. ¿Quién lo dijo? A) El ex lanzador y miembro del Salón de la Fama, Juan Marichal. B) Napoleón Paulino Martínez, ciudadano de República Dominicana. C) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echando buenas vibras a su colega ruso, Vladimir Putin.

La respuesta: Napoleón Paulino Martínez, septuagenario y padre del ex bigleaguer y futuro inmortal en el recinto de Cooperstown, Vladimir Guerrero, quien no se ha encontrado con su progenitor en muchos años, de acuerdo al Listin Diario, de Santo Domingo.

TRES de tres: Los Azulejos cambiaron el plano visual a Marco Estrada (4-7, 4.72), en principio, anunciado para reaparecer, anoche, en casa contra los Mellizos de Minnesota. En lugar de eso, lo mandaron a continuar su rehabilitación a la sucursal New Hampshire, en AA.

El primera base de Lehigh Valley (Filadelfia),Joey Meneses, que ayer descansó, es cuarto en el top ten ofensivo (312), líder en jonrones (17) y colíder en impulsadas (59), en la Liga Internacional AAA.

Andrés Muñoz (1-0, 0.00) no ha admitido carreras en lo que va de 2018 en filiales clase A y AA de los Padres de San Diego, en 12 apariciones de relevo, 12 entradas y un tercio, 14 chocolates y 6 bases por bolas.

OBSERVACIONES.- Para el ex bigleaguer puertorriqueño, Joe Colón, su estancia en el béisbol mexicano ha sido un día de campo: 0-0, 2 rescates y efectividad 0.75 en 8 juegos con los Charros de Jalisco en 2017-2018, Y 0-0, 4 y 0.00 en ocho relevos para los Bravos de León… No hay respiro para los Diablos Rojos (6-11), que han perdido 10 de sus pasados 12 juegos y que a partir de mañana se van de gira por Yucatán y Quintana Roo… Degradado a relevista durante la postemporada del primer torneo, el ex ligamayorista de los Sultanes de Monterrey, Édgar González (3-1, 1.96) se emplea a fondo para que eso no se repita en el Otoño.

