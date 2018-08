Tirabuzón - Noroeste

Tirabuzón

Gallardo vs. Orioles; García, en problemas

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F._ En su mejor momento en muchas lunas, Yovani Gallardo (5-1, 6.26) tendrá hoy su octavo inicio para los Rangers, contra los Orioles de Baltimore, en duelo entre los coleros divisionales, en el Globe Life Park, en Arlington, Texas.

El derecho no permitió carreras en sus previas dos asignaciones que ganó a los líderes de la Central, Indios de Cleveland y el puntero del Oeste y actual campeón de la Serie Mundial, Astros de Houston, en 11 entradas y un tercio.

Todas las decisiones de Gallardo en 2018 las registró defendiendo la causa de los Vigilantes, con quienes compila 5-1 y 4.81, en el recorrido que incluye dos desafortunadas actuaciones de su breve estancia en Cincinnati. Y de por vida frente a los Orioles, 2-1 y 6.32 en tres juegos.

JAPHET Amador (.273, 20, 42) le bajó unas cuantas rayitas a su desempeño en un mes de julio muy movido. Ayer tuvo una larga jornada de seis turnos en los que pegó un hit y se ponchó tres veces, en el triunfo de Águilas de Rakuten sobre Búfalos de Orix.

Al ex bigleaguer, el primera base Efrén Navarro (.2988, 1, 10) le fue mejor en cuatro viajes, doble, sencillo y dos empujadas, las únicas de los Tigres de Hanshin ante los Dragones de Chunichi (7-2), en la Liga Central.

El que está batallando es el relevista Jason Urquidez (0-0, 20.25), flamante adquisición de las Golondrinas de Yakult, pero se trata de los balbuceos—dos juegos—del hombre que quedó en el umbral de Grandes Ligas y quien entre 2016 y 2018 salvó 61 victorias a los Toros de Tijuana.

TRES de tres: Los Cachorros de Iowa colocaron en la lista de inactivos temporales al receptor Román Alí Solís (.182, 1, 4), sin especificar las causas, siendo la quinta vez en el año que el de Mexicali sale del roster de la emblemática filial en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

El venezolano Freddy García, quien todavía este año estuvo con los Leones de Yucatán en el torneo Primavera (2-2, 5.32), aparecerá en las boletas para el próximo proceso del Salón de la Fama de Cooperstown. En 15 campañas en el Big Show, registró 156-108 y 4.15, tirando para Seattle, Medias Blancas, Yanquis, Bravos, Filis y Orioles.

Tim Federowicz, el receptor con experiencia ligamayorista que Lorenzo Bundy trajo a Navojoa, apantallaba con un sólido .328, 6 jonrones y 22 producidas en AAA, cuando lo ascendieron los Astros. Pero las Grandes Ligas son otra cosa y ahora es agente libre tras un raquítico .206 y dos empujadas en 10 cotejos.

“LO que salió fue por mariguana y no me da pena”. ¿Quién lo dijo? A) El ex presidente estadounidense, William Clinton. B) Hassan Pena, pitcher cubano que está de vuelta en la Liga Mexicana. C) Sir Paul McCartney, después de la histórica visita de los Beatles a Buckingham.

La respuesta: Hassan Pena, justificando su positivo por dopaje y por lo cual lo suspendieron 25 juegos en la Liga Invernal Venezolana e ipso facto le retiraron la designación de Relevista del Año que también obtuvo un ciclo atrás.

Pena está de vuelta a la Liga Mexicana, donde en 2018 fue dado de baja por los Piratas de Campeche y Olmecas de Tabasco, recibiendo una tercera oportunidad con los inopinadamente coleros sureños, Tigres de Quintana Roo.

EN seguidillas._ Tras arrancar con 13 outs consecutivos en tres relevos su etapa como relevista de los Azulejos, Jaime García (2-6, 6.42) cedió 7 hits y 7 carreras en sus recientes dos, en un inning y dos tercios… Joey Meneses (Filadelfia) es primero en jonrones (18), empatado con su coequipero Mitch Walding; segundo en impulsadas (62) y número tres (.310) en el top ten, en la Liga Internacional AAA… Los Rockies de Colorado regresaron a su filial Albuquerque (AAA) al puertorriqueño Noel Cueva (.243, 2, 8) que vieron en Los Mochis, en 2017-2018.

juanalonsojuarez@yahoo.com

duarteago@hotmail.com